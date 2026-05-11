Asesinan a un adolescente en la puerta de su casa en Brooklyn

La policía está tras la búsqueda del pistolero que mató a tiros a un menor de edad frente a su casa el domingo, en el último acto de violencia juvenil.

Los oficiales del distrito 73 y del Área de Servicio Público 2 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recibieron una llamada al 911 indicando que había una persona herida de bala a las afueras de las viviendas Van Dyke, localizadas en el número 375 de la avenida Blake en Brownsville, después de las 3:00 de la tarde del 10 de mayo, Día de las Madres, informaron fuentes policiales.

Al apersonarse en la escena, los agentes hallaron a Quahmir Cruz, de 18 años, con una herida de bala en el pecho. Los paramédicos lo llevaron de emergencia al Hospital Brookdale, donde fue declarado muerto.

El joven vivía justo al frente del lugar de los hechos.

Las autoridades no disponían de inmediato de una descripción del tirador ni de la dirección en la que escapó. Hasta ahora, no se han realizado arrestos relacionados con este caso particular.

Se trata del último de una serie de tiroteos y acuchillamientos en los que se han visto implicados jóvenes menores de edad en toda la ciudad de Nueva York en las últimas semanas.

El pasado 29 de abril, Jonathan Melo, de 17 años, fue apuñalado fatalmente en El Bronx, supuestamente por una personalidad de redes sociales en el marco de un altercado en línea. Además, el 27 de abril, un niño de 15 años resultó gravemente herido mientras estaba en un tren de la línea A con destino a Manhattan, cerca de la estación de la calle 80 en Ozone Park, Queens.

En este sentido, el 16 de abril, una comunidad de Queens quedó conmocionada luego de que Jaden Pierre, de 15 años, fuese asesinado a tiros en un ataque que quedó filmado por las cámaras de vigilancia dentro de un parque público.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo del domingo puede llamar a Crime Stoppers al 800-577-TIPS (para español, marque 888-57-PISTA). También puede enviar información en línea a través de crimestoppers.nypdonline.org o en Twitter (@NYPDTips). Todas las llamadas y mensajes se mantienen confidenciales.

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