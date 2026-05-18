ICE denegó solicitud humanitaria para regresar a EE.UU. a madre deportada de niña estadounidense con un tumor cerebral

Una solicitud de libertad condicional humanitaria para permitir el regreso a Estados Unidos de una madre mexicana deportada fue rechazada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El trámite buscaba reactivar el tratamiento médico especializado de su hija de 12 años, quien es ciudadana estadounidense y necesita continuar el tratamiento de un tumor cerebral.

De acuerdo con un reportaje de NBC News, la familia de la niña fue deportada en febrero de 2025 tras ser interceptada en un puesto de control en Texas. Desde su traslado a México, la falta de atención médica avanzada ha deteriorado la salud de la menor, quien sufrió convulsiones el mes pasado.

Salud de la niña empeora, asegura su madre

Médicos especialistas en Estados Unidos comunicaron que los últimos exámenes muestran que el cerebro de la niña no registra regeneración neurológica.

“En lugar de mejorar, la salud de mi hija está empeorando”, declaró la madre a NBC News, cuya identidad se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad regional.

Dada la complejidad del diagnóstico, ningún médico local en México ha aceptado el historial clínico. Respecto a la negativa del permiso. En tal sentido, la madre expresó que ha sido un proceso “muy frustrante… y muy difícil”.

Proyecto de Derechos Civiles de Texas defiende legalmente a la familia

El abogado Danny Woodward, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, explicó que evalúan presentar una nueva solicitud humanitaria, a pesar de que cada trámite cuesta más de $1,000 dólares.

“Se trata de una familia sin antecedentes penales”, precisó Woodward, quien forma parte de la organización que defiende legalmente a la familia de la niña.

Asimismo, la organización señaló que busca el respaldo de congresistas de ambos partidos políticos. Rochelle Garza, presidenta de la entidad, afirmó que este grupo fue “una de las primeras familias que fueron separadas y deportadas de esta manera bajo la nueva administración”.

“Estamos hablando de una niña estadounidense vulnerable que no puede entrar al país sin sus padres y su familia para recibir la atención que necesita”, agregó Garza.

Aumentan rechazos de permisos humanitarios

NBC News reveló un análisis de datos público que mostró que las denegaciones de permisos humanitarios aumentaron durante los primeros nueve meses de 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) rechazó unas 14,500 solicitudes frente a 1,400 aprobaciones en ese periodo.

La agencia USCIS argumentó en su revisión anual que “Nunca se concibió la libertad condicional para ser utilizada de esta manera, y el DHS está volviendo a aplicarla caso por caso, tal como lo concibió el Congreso”, argumentó USCIS, mientras que ICE, que tiene jurisdicción directa sobre personas deportadas, no ofreció comentarios.

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