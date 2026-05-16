LaMonica McIver, congresista de Nueva Jersey, revela embarazo en medio de proceso judicial por agresión a agentes del ICE

La representante demócrata LaMonica McIver, de Nueva Jersey, atraviesa una compleja batalla legal luego de ser acusada por el Departamento de Justicia de agredir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afuera de un centro de detención de inmigrantes, ya que en medio de las acusaciones y su proceso legal, la legisladora reveló a la revista People que está embarazada.

Y es que si es declarada culpable podría ser recibir una condena de hasta 17 años de prisión. Lo que complicaría su embarazo, que apenas tiene 17 semanas.

Acusaciones por un incidente en un centro de detención de inmigrantes

Según el Departamento de Justicia, McIver habría interferido y agredido a agentes del ICE durante una visita de supervisión al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, en mayo de 2025.

Las autoridades sostienen que la congresista utilizó sus antebrazos para golpear a un agente de inmigración e intentó impedir la detención del alcalde de Newark, Ras Baraka, quien también se encontraba en el lugar.

McIver ha negado los cargos y busca la desestimación del caso, argumentando que su actuación está protegida por la cláusula constitucional de libertad de expresión y funciones legislativas del Congreso.

Un proceso judicial en disputa política

El juez federal Jamel Semper rechazó la solicitud de desestimación en noviembre, decisión que la defensa de McIver ha apelado ante una corte federal.

El equipo legal de la congresista sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas y que se ha utilizado para limitar su capacidad de supervisión legislativa sobre el gobierno federal.

Su abogado, Paul J. Fishman, afirmó tras el fallo que la administración trata el caso de manera desigual y busca restringir la labor de control del Congreso.

Embarazo, familia y presión emocional en medio del proceso

En paralelo al proceso judicial, McIver vive su embarazo tras una larga lucha contra la infertilidad. La legisladora, de 39 años, y su esposo, Khalif Thomas, esperaban ampliar su familia desde antes de su elección al Congreso en 2024. La pareja ya tiene una hija de 9 años.

McIver describió el embarazo como un momento de alegría, pero también de constante incertidumbre debido al proceso legal en su contra.

“Estás en vilo durante mucho tiempo”, expresó al referirse a la ansiedad que enfrenta mientras avanza su gestación.

Impacto familiar y costos legales

La situación judicial también ha afectado a su entorno familiar. Según la congresista, su madre teme una posible condena de prisión, mientras que su hija ha sido expuesta a comentarios relacionados con el caso.

Además, los gastos de defensa legal podrían superar el millón de dólares, de acuerdo con reportes citados por The New York Times, mientras que las normas éticas del Congreso impiden que reciba asistencia legal gratuita.

Debate sobre salud materna y presión en mujeres embarazadas

McIver también ha advertido sobre el impacto del estrés en su salud y la del bebé, especialmente en el contexto de las mujeres negras embarazadas en Estados Unidos.

Diversos estudios citados por organizaciones de salud indican que las mujeres de color enfrentan mayores riesgos durante el embarazo y una tasa de mortalidad materna significativamente más alta en comparación con otros grupos en el país.

Mientras avanza el proceso judicial, la congresista continúa ejerciendo su cargo y prepara su defensa ante una audiencia federal programada para el próximo mes.

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