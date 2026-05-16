¿Quién es “Doña Lupe”? La mexicana sentenciada por tráfico de indocumentados

Una mexicana identificada como Ofelia Hernández Salas, conocida como “Doña Lupe” o “La Güera”, fue sentenciada en Estados Unidos a 11 años de prisión por su participación en una red internacional de tráfico de personas que operaba en la frontera entre México y California y que, según autoridades estadounidenses, estaba vinculada al Cártel de Sinaloa.

El caso fue informado por el Departamento de Justicia que señaló que la estructura criminal facilitó durante años el ingreso ilegal de cientos de migrantes provenientes de distintos continentes, mediante cruces clandestinos y rutas irregulares.

Red de tráfico cobraba hasta $70 mil dólares por migrante

De acuerdo con la investigación federal, la organización cobraba entre $10 mil y $70 mil dólares por persona para facilitar el cruce hacia territorio estadounidense.

Los migrantes eran originarios de países de Asia, Medio Oriente y América Latina, incluyendo Bangladesh, Pakistán, India, Rusia, Egipto, Brasil, Colombia, Honduras y Guatemala, entre otros.

Las autoridades indicaron que la red operaba desde al menos 2018 en Mexicali, Baja California, utilizando casas de seguridad, hoteles y rutas clandestinas para mover a los migrantes hacia la frontera norte.

Cruces por desierto, túneles y el muro fronterizo

Según la acusación, los traficantes guiaban a los migrantes a través de zonas desérticas de California y empleaban distintos métodos para cruzar la frontera, como escaleras, tablas y túneles improvisados.

En algunos casos, abrían pasos debajo del muro fronterizo para facilitar el ingreso irregular a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia también señaló que la organización coordinaba traslados dentro de México y mantenía contacto con redes de tráfico en Centroamérica para continuar el flujo de migrantes hacia el norte.

Violencia, robos y amenazas durante el trayecto

La investigación incluyó testimonios de personas que contrataron los servicios de la red entre mayo de 2020 y junio de 2021.

Algunos migrantes denunciaron haber sido víctimas de asaltos, amenazas y despojo de pertenencias durante el trayecto.

Las autoridades señalaron que los operadores del grupo robaban dinero, teléfonos celulares y objetos personales, en algunos casos utilizando armas de fuego y cuchillos.

“El contrabando transnacional de personas a gran escala amenaza directamente nuestra seguridad nacional”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva tras la sentencia.

Detención en Mexicali y proceso judicial en EE.UU.

Ofelia Hernández Salas fue detenida en marzo de 2023 durante un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses en Mexicali.

Junto a ella fue arrestado su colaborador Raúl Saucedo Huipio, quien se declaró culpable y permanece a la espera de sentencia.

En diciembre de 2024, Hernández Salas aceptó su responsabilidad en el caso al declararse culpable de conspiración para introducir migrantes a Estados Unidos con fines de lucro y otros cargos relacionados con tráfico de personas.

Las autoridades estadounidenses también informaron que la acusada será deportada una vez cumpla su condena en prisión federal.

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