Inmigrante que trabajó repartiendo pizzas ahora busca ser dueño de Papa John’s

Un inmigrante que llegó a Estados Unidos desde Pakistán hace casi 40 años y trabajó repartiendo pizzas mientras estudiaba en la universidad, ahora participa en un intento de comprar la cadena Papa John’s.

Se trata de Nadeem Bajwa, empresario radicado en Ohio y director de Bajco Group, compañía familiar que actualmente opera cerca de 300 restaurantes Papa John’s en Estados Unidos, equivalentes a aproximadamente el 10% de las sucursales nacionales de la cadena.

De acuerdo con Reuters, Bajwa se unió a la firma de inversiones Irth Capital en un nuevo esfuerzo para sacar a Papa John’s de la bolsa y convertirla nuevamente en una empresa privada.

La propuesta estaría valuada en alrededor de $1,500 millones.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que Bajwa planea realizar una inversión significativa en la operación junto a Irth Capital, uno de los cinco mayores inversionistas de Papa John’s.

También indicaron que la directiva y el consejo de administración ya fueron informados sobre su participación.

La oferta presentada este año sería de aproximadamente $47 por acción, una cifra que representa un premio de 44% frente al precio de cierre de $32.72 registrado recientemente por la compañía.

La historia de Bajwa ha llamado la atención porque antes de convertirse en uno de los franquiciatarios más importantes de la empresa, trabajó como repartidor de pizzas de Papa John’s mientras estudiaba en la universidad tras emigrar desde Pakistán.

Con el paso de los años, él y su familia expandieron Bajco Group hacia otros sectores como construcción y contabilidad.

Su compañía abrió sus dos primeros restaurantes Papa John’s en 2002 y posteriormente desarrolló otras 10 sucursales en la zona de Pittsburgh.

Actualmente, Bajwa forma parte del comité ejecutivo del consejo asesor de franquicias de Papa John’s y también es vicepresidente de la Asociación de Franquiciatarios de Papa John’s, un grupo independiente de operadores de la cadena.

Peter da Silva Vint, socio director de la consultora Jasper Street, aseguró a Reuters que este tipo de alianza entre un franquiciatario y un comprador potencial es poco común.

“Es altamente inusual ver este tipo de cooperación entre un franquiciatario y un postor”, dijo.

Representantes de Papa John’s e Irth Capital rechazaron comentar sobre las negociaciones, mientras que Reuters indicó que no pudo contactar a representantes de Bajwa.

El posible acuerdo ocurre en medio de dificultades para la compañía.

Papa John’s ha estado explorando opciones de venta durante el último año mientras intenta enfrentar menores ventas y mayores costos operativos.

La cadena reportó resultados trimestrales por debajo de lo esperado después de una caída en ventas en Norteamérica, y sus acciones acumulan una baja cercana al 15% en 2026.

La empresa también ha impulsado cambios internos y ajustes de marca, incluyendo hacer permanente la pizza Shaq-a-Roni y reorganizar parte de su liderazgo ejecutivo bajo la dirección del CEO Todd Penegor.

La situación no es exclusiva de Papa John’s. Otras cadenas de comida rápida también enfrentan presión por el aumento en costos de ingredientes y consumidores más cuidadosos con sus gastos y calorías.

Pizza Hut, propiedad de Yum Brands, también explora una posible venta privada, mientras cadenas como Denny’s y Potbelly realizaron movimientos similares recientemente.

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