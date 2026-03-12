Pizza Hut ofrece empleo comiendo pizza gratis por un año y sueldo de $31,400

Pizza Hut lanzó una peculiar oferta de empleo que ha llamado la atención de fanáticos de la pizza y usuarios en redes sociales. La cadena de restaurantes anunció una vacante en la que una persona será contratada para probar sus productos durante un año, recibiendo además pizza gratis y un pago anual de $31,415.92.

El puesto forma parte de una estrategia promocional de la empresa para evaluar nuevos sabores, recetas y productos del menú.

La persona seleccionada trabajará como una especie de catador oficial, probando diferentes pizzas y ofreciendo retroalimentación sobre la experiencia de sabor, calidad y presentación.

La empresa busca a alguien con entusiasmo por la pizza y disposición para evaluar distintas combinaciones de ingredientes.

Durante el periodo de trabajo, el empleado deberá probar productos nuevos, así como variaciones de pizzas que la compañía esté considerando lanzar al mercado.

Además del salario anual de $31,415.92, el candidato seleccionado recibirá pizza gratis durante todo el año mientras forme parte del programa.

La compañía explicó que esta iniciativa busca acercarse más a los gustos de los consumidores y obtener opiniones directas sobre sus productos.

El proceso de selección incluirá la revisión de solicitudes y la evaluación de candidatos que demuestren creatividad, pasión por la comida y capacidad para describir sabores y experiencias gastronómicas.

La cadena también pretende aprovechar el entusiasmo que genera este tipo de promociones entre los clientes y seguidores de la marca, quienes suelen participar activamente en campañas relacionadas con comida y retos culinarios.

Aunque el trabajo gira en torno a probar pizzas, también implicará compartir opiniones sobre nuevos productos y contribuir a que la empresa identifique cuáles recetas tienen mayor potencial de éxito entre los consumidores.

Pizza Hut no es la primera empresa que utiliza este tipo de estrategias promocionales, ya que algunas marcas de alimentos han recurrido a catadores o embajadores de producto para generar conversación en redes sociales y atraer nuevos clientes.

