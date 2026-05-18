Mujer da a luz inesperadamente en el banco de un tribunal de Brooklyn ante la mirada del juez

Una mujer dio a luz en un juzgado de Brooklyn la noche del viernes, apenas unas pocas horas después de haber sido dada de alta del hospital, informaron la policía y los testigos allí presentes.

Identificada como Samantha Randazzo, de 33 años, empezó el trabajo de parto en medio de su comparecencia ante el juez por un cargo de drogas y dio a luz a su bebé “en un banco de la sala del tribunal sin la atención médica adecuada, privacidad ni dignidad”, de acuerdo con un comunicado de la Sociedad de Asistencia Legal y varias organizaciones de defensores públicos cuyos integrantes fueron testigos del alumbramiento.

Wynton Sharpe, abogado de Randazzo, no respondió a una petición de comentarios hecha el domingo. Sin embargo, en una entrevista aparte con The New York Times, aplaudió a los funcionarios judiciales que se apersonaron inmediatamente a ayudar a la mujer cuando rompió aguas y describió la situación como “alegre y triste”.

Según su defensa, Randazzo dio a luz a un niño.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que la mujer fue arrestada el jueves en la noche después de que, de acuerdo con los reportes, los oficiales vieran a dos personas en la azotea de un complejo de viviendas públicas con una sustancia controlada “a plena vista”. Fue acusada de posesión ilegal de una sustancia controlada y allanamiento de morada.

“En el momento de la detención y cuando llegaron a la comisaría, la Sra. Randazzo vestía ropa holgada, no informó a los agentes de que estaba embarazada, no indicó tener ninguna discapacidad y rechazó la atención médica“, expresó NYPD.

En la madrugada del viernes, cerca de las 3:30 a.m., Randazzo informó a los agentes que estaba embarazada de 9 meses y que sufría de síndrome de abstinencia, consta en un comunicado policial, informó NBC Philadelphia.

El NYPD señaló que la llevaron al Hospital Coney Island, donde posteriormente le dieron el alta. Dio a luz en el juzgado poco antes de la medianoche, alrededor de cuatro horas después de haber sido dada de alta, informó la policía.

Tras el repentino parto, se llamó al Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), e informaron que fue transportada por los servicios de emergencia al Hospital de Brooklyn.

La Sociedad de Asistencia Legal, los Servicios de Defensores Públicos de Brooklyn, los Servicios de Defensores Públicos del Condado de Nueva York, los Defensores Públicos del Bronx y el Servicio de Defensores Públicos Vecinales de Harlem reprocharon en conjunto las decisiones que llevaron al despido de Randazzo. Además, dieron a conocer su desacuerdo con los “rumores” que señalaban que varios empleados habían bromeado sobre el incidente.

El comunicado pedía una investigación sobre el hecho ocurrido en el juzgado y una revisión de los protocolos que rigen a las mujeres embarazadas bajo custodia.

“Lo ocurrido en esa sala no fue simplemente un fallo de protocolo o de preparación”, decía el comunicado. “Fue un profundo fallo moral y un reflejo devastador de la crueldad inherente a nuestro sistema penitenciario”.

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