Caída histórica de la natalidad en EE.UU.: impactos económicos, sociales y lo que significa para el futuro

La tasa general de fertilidad en Estados Unidos volvió a marcar un mínimo histórico en 2025, con 53.1 nacimientos por cada 1,000 mujeres, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS).

Aunque la caída fue de apenas 1% respecto al año anterior, se trata de la continuación de una tendencia sostenida desde 2007 que comienza a transformar silenciosamente la estructura social y económica del país.

Este fenómeno, lejos de ser una simple cifra demográfica, tiene implicaciones profundas para el presente y el futuro de millones de personas. Desde la autonomía femenina hasta la sostenibilidad del sistema de pensiones, los efectos de esta disminución generan tanto optimismo como preocupación entre expertos.

Más autonomía, menos riesgos

Uno de los aspectos más positivos de la caída en la fertilidad es el aumento en la capacidad de decisión de las mujeres. Tener menos hijos, postergar la maternidad o incluso optar por no tenerlos refleja un mayor control sobre sus vidas personales y profesionales.

Este cambio ha tenido un impacto directo en la salud. Al reducirse el número de embarazos, también disminuyen los riesgos asociados al parto. En EE.UU., la tasa de mortalidad materna se ha mantenido alrededor de 18 muertes por cada 100,000 nacimientos en años recientes, mientras que a nivel global ha caído un 40% desde el año 2000. Investigaciones sugieren que cerca del 39% de esta mejora está vinculada a la reducción de la fertilidad.

Además, menos interrupciones por maternidad han permitido que más mujeres permanezcan en la fuerza laboral por períodos más largos. En entrevista para Yahoo!, Oded Galor, profesor de economía en la Universidad de Brown, explicó que esto no solo fortalece su independencia económica, sino que también impulsa el crecimiento económico general. La posibilidad de invertir tiempo en educación y carrera profesional ha sido clave para elevar el nivel de ingresos y la productividad.

Menos hijos, mayor inversión en su futuro

Otro efecto destacado es el llamado “intercambio entre cantidad y calidad”. Con familias más pequeñas, los recursos (tiempo, dinero y atención) se concentran en menos hijos, lo que permite una mejor educación, nutrición y desarrollo.

Según Galor, este fenómeno ha contribuido a la formación de generaciones más preparadas, capaces de enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo y tecnológico. En un contexto donde herramientas como la inteligencia artificial aumentan la productividad, contar con trabajadores altamente capacitados se vuelve aún más relevante.

A largo plazo, este enfoque podría traducirse en economías más eficientes, con individuos que generan mayor valor agregado, incluso en poblaciones más reducidas.

La caída de natalidad en el país se refleja más en el sector económico, en donde se visualizan pros y contras de este suceso. (Foto: Seth Wenig/AP)

El desafío de una fuerza laboral más pequeña

Sin embargo, no todo son beneficios. Uno de los principales riesgos es la disminución del tamaño de la fuerza laboral. La tasa actual de fertilidad en EE.UU. está por debajo del nivel de reemplazo, estimado en 2.1 hijos por mujer, necesario para mantener estable la población.

Esto significa que, con el tiempo, habrá menos jóvenes disponibles para trabajar y sostener la economía. Ya se observan señales de este cambio en el sistema educativo, con una caída en la matrícula universitaria que ha obligado al cierre de varias instituciones y podría afectar a cientos más en la próxima década.

La reducción en el número de graduados también limita la disponibilidad de talento calificado, lo que podría frenar la innovación y el crecimiento económico. Algunos expertos advierten que esta tendencia podría derivar en una desaceleración sostenida si no se toman medidas.

El envejecimiento de la población es otro de los efectos más preocupantes. A medida que nacen menos niños y aumenta la esperanza de vida, el porcentaje de adultos mayores crece de forma acelerada.

En 2024, aproximadamente el 18% de la población estadounidense estaba compuesta por jubilados. En muchos condados, los adultos mayores ya superan en número a los niños, lo que plantea un serio desafío para sistemas como el Seguro Social y Medicare.

Estos programas dependen de las contribuciones de los trabajadores activos para financiar los beneficios de los jubilados. Con menos personas en edad laboral, el equilibrio se rompe, generando déficits que podrían afectar a las futuras generaciones.

¿Qué soluciones están sobre la mesa?

Ante este panorama, varios países han intentado revertir la caída de la natalidad mediante incentivos económicos, como subsidios, licencias parentales extendidas y apoyo al cuidado infantil. Sin embargo, los resultados han sido mixtos.

En EE.UU., algunas propuestas han incluido bonos por nacimiento o beneficios fiscales, aunque aún no se han implementado de manera generalizada. Otra alternativa es la inmigración, que en las últimas décadas ha sido un motor clave del crecimiento poblacional y laboral.

Permitir un mayor flujo de inmigrantes podría compensar parcialmente la baja natalidad, aunque esta opción depende en gran medida del clima político.

También se ha planteado aumentar la edad de jubilación como una forma de equilibrar el sistema. Extender la vida laboral permitiría mantener a más personas contribuyendo al sistema durante más tiempo.

A pesar de los desafíos, algunos expertos sostienen que la disminución de la fertilidad podría tener efectos positivos a largo plazo. Una población más pequeña pero más productiva podría sostener el crecimiento económico y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental.

La menor presión sobre los recursos naturales y la reducción de emisiones son factores que han llevado a algunos a considerar esta tendencia como una oportunidad más que una crisis.

Lo cierto es que el futuro dependerá de cómo se adapten las políticas públicas y las estructuras económicas a esta nueva realidad demográfica. La caída de la natalidad ya no es una posibilidad lejana, sino un fenómeno en curso que redefine el rumbo de EE.UU. y plantea preguntas clave para las próximas décadas.

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