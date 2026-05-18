Pete Crow-Armstrong intercambió insultos con una fan tras fallar jugada en partido de Chicago Cubs y White Sox [VIDEO]

Pete Crow-Armstrong, jardinero de los Chicago Cubs, protagonizó un tenso y vulgar enfrentamiento verbal con una fan durante el partido ante los Chicago White Sox en el Rate Field.

El ambiente de ‘Crosstown Classic’ entre Cubs y White Sox terminó de saltar por los aires cuando el jardinero Pete Crow-Armstrong fallara en una jugada a la defensiva.

La jugada que detonó el incidente ocurrió cuando Crow-Armstrong no pudo fildear un doble productor de dos carreras contra la barda, acción que permitió a los White Sox empatar el marcador 4-4.

El jardinero quedó sentado en el césped tras la jugada, y fue entonces cuando la aficionada lo increpó con gritos y pulgares hacia abajo.

A partir de ahí se generó un duro intercambio verbal con la aficionada ubicada en las gradas del jardín central.

En redes sociales se hicieron virales videos en los que se ve a una fan identificada como Katie, recriminándole a Armstrong por su error. La mujer le gritó “eres un asco” luego del error en la quinta entrada.

El pelotero, visiblemente frustrado, respondió con un insulto explícito: “Chúpame la m… p…”, una frase que se volvió viral en cuestión de minutos.

"Some lady decided to start talking shit and I felt the need to say it back." -Pete Crow-Armstrong



(via @JesseRogersESPN) pic.twitter.com/a0aigs6UrK — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 17, 2026

A fan to PCA: you suck



PCA: you suck my f**king d**k bit*h pic.twitter.com/gri0z6nW7w — BaseballHistoryNut (@nut_history) May 18, 2026

Tras el partido y la derrota de los Cubs por 9-8 en 10 entradas, Crow-Armstrong contó a ESPN su versión de los hechos. El jardinero confirmó lo que el video ya mostraba. Una fan comenzó a increparlo y el pelotero explotó.

“Una señora decidió empezar a hablar m… y sentí la necesidad de responderle”, declaró. Por su parte, Katie, narró lo sucedido a través de un mensaje en X que posteriormente eliminó.

En el escrito aseguró estar celebrando su fiesta de compromiso en la terraza del estadio y que su grupo había planeado abuchear al jugador “en algún momento”. Tras la viralización del video, puso su cuenta en modo privado.

Ahora, Crow-Armstrong, considerado por muchos como el mejor jardinero central defensivo de las Grandes Ligas, podría enfrentarse a una sanción de la MLB por insultar a un fan.

La tensión en el jardín central también estuvo presente en el partido. El ‘Crosstown Classic’ fue uno de los partidos más intensos hasta el momento. Tuvo múltiples cambios de ventaja: los White Sox remontaron en la octava, los Cubs respondieron con tres carreras en la novena y el duelo terminó definiéndose en 10 innings.

A pesar del tropiezo, los Cubs (29-18) siguen en la cima de la División Central de la Liga Nacional, mientras que los White Sox (24-22).



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