Walmart tendrá enormes descuentos este martes 19 de mayo
Tecnología, perfumes, regalos y artículos para Memorial Day forman parte de las nuevas promociones lanzadas por Walmart esta semana
Walmart lanzará una ronda de ofertas para este martes 19 de mayo, con descuentos en perfumes de lujo, tecnología, electrodomésticos, artículos para mascotas y productos especiales para Memorial Day. Algunos productos rebajados alcanzan descuentos de más del 60%.
Entre las promociones más llamativas destaca el perfume Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum, creado por el perfumista Jacques Polge, que bajó de $177 a $90. La fragancia combina notas de toronja y membrillo, con un perfil floral y fresco.
Otro de los productos más buscados es la aspiradora inalámbrica Dyson V11 Plus Extra reacondicionada, que pasó de $389.99 a $289.99.
También tendrá descuento el Samsung Galaxy Watch7 de 40 mm con bluetooth y wifi, cuyo precio quedó en $199.99 tras una rebaja desde $249.99.
La cadena también incluyó descuentos en bicicletas, bolsos y artículos para mascotas.
La bicicleta Akaber Road Bike con transmisión Shimano de 21 velocidades se ofrece en $249.99, cuando anteriormente costaba $343.47.
El bolso Michael Kors Jet Set Travel Large Tote bajó de $358 a $88.
Para dueños de mascotas, Walmart puso en promoción la caja automática para gatos PetPivot AS12, cuyo precio pasó de $159.99 a $123.49.
Además de tecnología y accesorios, Walmart comenzó a adelantar promociones relacionadas con Memorial Day.
Entre ellas aparecen productos temáticos como los Bombones Jet-Puffed S’more Vanilla Marshmallows de 21 onzas por $2.50; así como las Salchichas Bar S Classic Fully Cooked Franks de 8 piezas por $1.
Walmart también tendrá promociones enfocadas en regalos de graduación. Entre ellas están los Apple AirPods 4, rebajados de $129.99 a $99.
El cepillo secador y volumizador L’ange Hair Le Volume Titanium 2-en-1 aparece en $49.97, mientras que el aceite labial e.l.f. Glow Reviver Lip Oil cuesta $9, cuando estaba a $36.
En joyería, los aretes Cate & Chloe Bianca bañados en oro blanco de 18 quilates pasaron de $115 a $19.99.
La empresa destacó que las promociones estarán disponibles mientras duren existencias y forman parte de su nueva serie de descuentos de temporada.
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