Recibió un mensaje de Apple, transfirió $24,000 y perdió todos sus ahorros

Una mujer del condado de Lancaster, en Pennsylvania, perdió $24,000, que representaban prácticamente todos sus ahorros, después de recibir un mensaje de texto que parecía una alerta oficial de seguridad de Apple. En realidad, se trató de una estafa en la que le hicieron creer que hackers habían tomado control de sus cuentas y la convencieron de mover el dinero a una supuesta cuenta “segura”. Horas después, su dinero había desaparecido.

Este caso ha encendido nuevas alertas porque confirma que el fraude digital sigue creciendo en Estados Unidos y cada vez utiliza mensajes más creíbles para engañar a usuarios de iPhone. Autoridades advierten que los delincuentes aprovechan el miedo y la urgencia para hacer que las víctimas les den acceso a su dinero, antes de verificar si la alerta realmente proviene de Apple o de su banco.

$24,000 transferidos en horas: cómo cayó Barbara en la trampa

De acuerdo con reportes de WGAL News 8 del 4 de mayo de 2026, la víctima, identificada como Barbara, recibió un mensaje de texto que alertaba sobre actividad sospechosa en su cuenta de Apple. El tono era urgente: le decían que alguien había accedido a sus dispositivos y que debía actuar de inmediato para “proteger su dinero”.

La víctima siguió las instrucciones de los supuestos agentes de seguridad, Barbara transfirió $24,000 a una cuenta que le indicaron como “segura”. Cuando intentó verificar la operación con su banco, ya lo había perdido todo.

“Si esto puede ayudar a alguien más: en cuanto mencionen transferir dinero, no lo hagas”, advirtió la víctima en una declaración que resume lo que las autoridades han advertido desde hace meses.

Estrategias cada vez más complejas para vaciar las cuentas de la gente

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) reportó en agosto de 2025 un incremento de más de cuatro veces en los reportes de estafas de suplantación de identidad digital, y describió el patrón que afectó a Barbara como uno de los más comunes del país.

Los estafadores operan bajo tres supuestos bien definidos:

Alerta bancaria falsa : alguien contacta a la víctima diciendo que hay actividad sospechosa en sus cuentas

: alguien contacta a la víctima diciendo que hay actividad sospechosa en sus cuentas Acusación de delito falsa : afirman que el número de Seguro Social de la víctima se usó en actividades ilegales

: afirman que el número de Seguro Social de la víctima se usó en actividades ilegales Alerta de seguridad tecnológica falsa: comienza con una alerta en pantalla que parece ser de Apple o Microsoft, con un número de teléfono para “reportar el problema”.

En todos los casos, el destino final es el mismo: convencer a la víctima de mover su dinero a una cuenta que controlan los criminales.

¿Por qué este fraude es especialmente peligroso para los latinos?

Los estafadores digitales consideran a la comunidad hispana como objetivo prioritario. Un reporte del Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA) reveló que los fraudes digitales en plataformas de mensajería como WhatsApp se diseñan específicamente para usuarios latinos, suplantando marcas reconocidas como Apple, Walmart y AT&T.

El dato es contundente: la FTC indicó que las pérdidas por estafas en redes sociales y mensajería alcanzaron $2,100 millones de dólares en 2025, ocho veces más que en 2020. Cerca del 30% de los casos reportados comenzó precisamente con un mensaje de texto o en plataformas digitales.

Para muchos inmigrantes, que suelen tener menor acceso a asesoría bancaria en español o no están bien familiarizados con los protocolos de seguridad digital de empresas como Apple, la vulnerabilidad es mayor.

¿Qué debes hacer si recibes un mensaje de este tipo en tu teléfono?

El procurador general de Pennsylvania, Dave Sunday, emitió una advertencia oficial en abril de 2026 dirigida a los habitantes del estado: “El efectivo es el sueño de los estafadores: es prácticamente imposible de rastrear”, afirmó Sunday. Advirtió que jamás debes pagar en efectivo a alguien que no conoces.

Si recibes un mensaje que parece ser de Apple o de cualquier empresa tecnológica, con una alerta de seguridad urgente:

No hagas clic en ningún enlace del mensaje

en ningún enlace del mensaje No llames al número que aparece en el texto

al número que aparece en el texto Contacta directamente a tu banco o a Apple a través de sus canales oficiales: apple.com/support o 1-800-275-2273

a tu banco o a Apple a través de sus canales oficiales: apple.com/support o 1-800-275-2273 No transfieras dinero bajo ninguna circunstancia para “proteger” tus cuentas

bajo ninguna circunstancia para “proteger” tus cuentas Si crees que fuiste víctima, reporta el fraude a la FTC en ReportFraud.ftc.gov o llama al 1-877-382-4357

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre fraudes cibernéticos relacionados con Apple

¿Apple envía mensajes de texto alertando sobre hackeos en tu cuenta?

No. Apple no envía mensajes de texto no solicitados sobre problemas de seguridad. Si recibes uno, es una estafa. Apple recomienda verificar cualquier comunicación directamente en apple.com

¿Qué debo hacer si ya transferí dinero a los estafadores?

Contacta a tu banco de inmediato para reportar una transferencia fraudulenta. Llama también a la FTC al 1-877-382-4357 y presenta un reporte en el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI en ic3.gov. La rapidez es clave.

¿Pueden los hackers realmente acceder a mi cuenta de Apple?

Sí, pero la respuesta nunca es transferir dinero a un desconocido. Si sospechas que tu cuenta fue comprometida, cambia tu contraseña y activa la verificación en dos pasos directamente desde tu dispositivo.

¿Por qué esta estafa es tan efectiva si parece obvia?

Porque los estafadores crean urgencia extrema y aíslan a la víctima: le piden que no cuelgue y que no hable con nadie mientras “resuelven el problema”. Ese aislamiento facilita el engaño.

¿Los adultos mayores son más vulnerables a esta estafa?

Sí. La FTC señaló en 2025 un incremento de más de cuatro veces en reportes de estafas de suplantación para adultos mayores. Barbara, la víctima de Pennsylvania, usó su historia para alertar a personas de su edad.

Conclusión

El caso de Barbara es una nueva advertencia de lo que puede ocurrirle a cualquier persona que reciba un mensaje de texto que parece real, en un momento de descuido. Con $2,100 millones perdidos en estafas digitales solo en 2025 y un patrón que se repite cada vez con mayor sofisticación, lo que antes parecía un fraude fácil de detectar hoy tiene nombre, logo y tono exacto de Apple, tu banco o incluso el gobierno.

La próxima víctima no será solo alguien que no sabe usar la tecnología, sino también quienes no esperan que esa alerta en particular sea falsa. La diferencia entre perder tus ahorros de toda la vida y conservarlos depende de una sola precaución: no transferir dinero hasta verificar por tu propia cuenta.

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