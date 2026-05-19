Arnold Schwarzenegger da una lección de vida al explicar por qué sigue entrenando cerca de sus 79 años

Una de las imágenes masculinas más respetadas en la industria cinematográfica es la de Arnold Schwarzenegger, quien explicó por qué sigue entrenando a sus 78 años y dio una lección que puede ser útil para la vida de cualquier persona.

Una figura bien marcada por el fisicoculturismo, siendo múltiple campeón, con gran porte y su voz gruesa lo ayudaron a establecerse en los géneros de acción y ficción. Sin embargo, su disciplina es la que lo ha llevado tan lejos en la vida, más allá de lo profesional, y de eso está consciente el primer actor.

Arnold Schwarzenegger explica por qué sigue entrenando

Aunque se mantiene activo en Hollywood y algunos consideran que sigue haciendo ejercicio para lucir más joven o tratar de mantener su figura en la medida de lo posible. Lo cierto es que quien protagonizó “The Terminator” solamente se siente ganador día a día.

“Sigo adelante porque, pase lo que pase, por mucho que me duela, por mucho que cargue a mis espaldas o por muy mal que vayan las cosas, consigo una victoria cada día. Cuando la gente me pregunta por qué sigo entrenando a los 78 años, esa es la verdadera respuesta”, fue parte de lo que comentó en su blog Schwarzenegger, según el portal 3D Juegos.

A eso añadió: “La prueba, cada mañana, de que sigo avanzando; soy adicto a esa victoria diaria. Una vez que entiendes que no hay línea de meta, dejas de perder, dejas de empezar de nuevo, dejas de preguntar cuándo termina. Simplemente sigues adelante, semana tras semana, victoria tras victoria. Eso no es una transformación de seis semanas. Eso es una transformación de vida“.

Arnold Schwarzenegger invita a la reflexión

El actor que un día llegó a ser el mejor fisicoculturista del mundo mantiene un entrenamiento acorde, con muy poco peso y menos esfuerzo, pero con una victoria diaria que va sumando y lo mantiene siempre vigente.

“Esta semana, al final de cada día, busca una cosa que hayas hecho que te haya hecho avanzar. No tiene por qué ser grande, solo tiene que ser real. Aprende a verla, así es como se sigue adelante“, compartió Arnold para invitar a la reflexión.

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