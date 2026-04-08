¿Se estaría organizando un nuevo film de “The Expendables” ante el éxito que recobraron en Netflix?

Una de las películas que ha logrado entender la evolución de la cinematografía es la de “The Expendables” y, luego de visualizar los números que dejó en la plataforma de Netflix su última saga, algunos de sus protagonistas se plantean una “última” secuela.

La presentación inicial de “Los Indestructibles” tuvo una grandiosa recepción gracias a la combinación de varios primeros actores del género de acción que en la mayoría de los films que grababan eran protagonistas. Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Randy Couture y Sylvester Stallone a la cabeza; son solamente algunos de los nombres que forman parte de este exitoso reparto.

Un sube y baja con el pasar de las sagas:

Aunque las dos primeras cintas fueron un éxito total, desde la tercera empezó a bajar el número de visualizaciones e inicialmente la cuarta (última) había sido un fracaso en las pantallas de cine con apenas $51 millones recolectados.

Lo que muchos no esperaban es que, desde que se estrenó en la plataforma de Netflix, la receptividad fue total y estuvieron en el top en apenas su primera semana después de estrenarse con más de 11 millones de visualizaciones, según lo indicado por la plataforma.

Roman Couture quiere una quinta cinta:

Luego de reventar el streaming y observar todo lo que puedan generar desde otras alternativas modernas, algunos se plantean el quinto rodaje de “The Expendables”.

Roman Couture, quien interpreta al experto en explosivos Toll Road, cree que hay posibilidades de filmar una nueva secuela de esta producción.

Couture considera “factible una quinta entrega, siempre que se logre reunir de nuevo al equipo original y se cuente con el respaldo de los estudios”, declaró para el portal Men´s Health.

¿Silvestre Stallone estaría dispuesto a regresar?

La principal duda antes de que los productores piensen en trabajar nuevamente con “Los Indestructibles”, es si la cara de los mercenarios, Sylvester Stallone, estará dispuesto a regresar. Todo parece indicar que ese es el principal problema.

Eso debido a que anteriormente manifestó que no regresaría a esta producción, según Infobae. Sin embargo, Couture cree que Stallone puede ceder tras el levantamiento que tuvo la cuarta cinta en Netflix.

“La figura de Stallone continúa siendo esencial para la identidad de la saga, y su vuelta sería decisiva para convocar a los demás actores y a la audiencia”, indicó RomanCouture.

Una de las figuras de la que sí estaría confirmada su ausencia en un hipotético quinto rodaje es la del icónico Chuck Norris, quien falleció el pasado 19 de marzo a sus 86 años.

Sigue leyendo:

Muerte de Matthew Perry: Sentencian a 15 años de prisión a la “reina de la ketamina”

“I swear”, la película basada en hechos reales que es candidata a los Premios Oscar 2027 sin estrenarse en los cines estadounidenses

Confirman las fechas para los Premios Oscar 2027 y 2028











