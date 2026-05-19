Phil Collins asiste a un evento en el Palacio de Buckingham tras revelar graves problemas de salud

El cantante Phil Collins apareció públicamente meses después de sincerarse sobre su estado de salud, por lo cual requiere cuidados constantes.

Collins asistió a la celebración por el 50 aniversario de The King’s Trust, realizada en el Palacio de Buckingham, en Reino Unido. El intérprete estuvo acompañado por su exesposa Jill Collins y coincidió durante el evento con Rod Stewart y Penny Lancaster.

Jill publicó en Instagram una foto junto con Stewart y Lancaster en el evento benéfico para la fundación. Jill destacó la relación que Phil Collins ha tenido con la fundación desde hace varias décadas.

“A pesar de los aguaceros torrenciales que no parecieron apagar las festividades. Phil Collins y yo estábamos muy orgullosos y honrados de estar allí y tener unos momentos privados con el rey Carlos, quien parecía genuinamente complacido de ver a Phil, quien fue el primer embajador hace 40 años y fideicomisario incluso antes de eso. Nos encontramos con Rod Stewart Y Penny Lancaster. Entre otros viejos amigos (en el sentido más amable de la palabra)”, escribió.

En la foto se observa al músico manteniéndose de pie, apoyado con unas muletas. Esto debido a que el artista recibió varias cirugías de rodillas, pero solo una le funciona bien. También su salud se ha deteriorado luego de que se contagió de covid-19 y también por problemas renales.

“The King’s Trust” es una organización que fue creada en 1976 por el entonces príncipe Carlos, y brinda apoyo a jóvenes en situación vulnerable ofreciendo programas educativos, laborales y de desarrollo personal.

En ese mismo evento, Penny Lancaster anunció que organizará una subasta benéfica junto a Phil Collins. La subasta incluirá cientos de artículos pertenecientes a los archivos personales de Phil Collins, incluyendo una camiseta especial diseñada por Collins. Todo el dinero será donado a The King’s Trust.

Esta aparición pública ocurre cuatro meses después de que el artista habló públicamente sobre su deteriorado estado de salud. En una entrevista en el pódcast Eras de la BBC, el integrante de Genesis reveló que requiere cuidados las 24 horas.

“Es algo constante. Tengo una enfermera interna las 24 horas para asegurarme de que tome mi medicación como corresponde. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal”, dijo en el podcast.

En marzo de 2022 Collins ofreció el último concierto de la gira “The Last Domino?”, la reunión de Genesis. Esa fue la despedida de Collins de los escenarios debido a que sus problemas de salud le impedían seguir tocando la batería. Collins había decidido dejar de beber alcohol debido al estado de sus riñones, aunque durante el tour sufrió otros problemas de salud.

En 2025 surgió el rumor de que el músico estaba recibiendo cuidados paliativos. Sin embargo, Collins aclaró que realmente se estaba recuperando de una cirugía de rodilla.

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