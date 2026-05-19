Trump registra el peor índice de aprobación en su segundo mandato

La aprobación del presidente Donald Trump se hunde a mínimos de su segundo mandato, en medio de un aumento en la frustración de los estadounidenses por el costo de la vida y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mientras que se acercan las elecciones de mitad de período en noviembre, la mayoría de los electores cree que la decisión del mandatario republicano de ir a la guerra contra Irán fue errónea, de acuerdo con un sondeo publicado el lunes.

De acuerdo con la encuesta de New York Times/Sienna, el índice de aprobación de Trump ha caído al 37%, el nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Tradicionalmente, los índices de aprobación presidencial han dado una idea bastante clara de cómo es posible que le vaya al partido del presidente en ejercicio en las siguientes elecciones.

Entre tanto, el conflicto bélico contra Irán se prolonga y Trump debate sus próximos pasos; casi dos tercios de los votantes aseguraron que entrar en la guerra fue una decisión incorrecta. Menos de uno de cada cuatro estadounidenses opinó que la guerra valió la pena.

Los costos económicos se han materializado en todo el mundo desde que EE.UU. e Israel atacaron a Irán a finales del mes de febrero.

La semana pasada, Trump expresó: “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses”, cuando se le cuestionó si los problemas económicos que sufrían los estadounidenses lo motivaban a buscar un acuerdo de paz, informó The Guardian.

El costo medio nacional del combustible en Estados Unidos, un indicador clave para las preocupaciones económicas y de asequibilidad antes de los comicios de noviembre, se sitúa actualmente en casi $4.52 dólares por galón, de acuerdo con los últimos datos de AAA, frente a los $3.18 dólares hace un año.

El sondeo del Times/Siena dice que se estima que el 64% de los electores del país desaprueba la gestión económica de Trump, un asunto que por mucho tiempo se considera un pilar fundamental de su carrera política. Asimismo, la mayoría de los votantes estadounidenses le dio malas calificaciones en su gestión del costo de vida, la inmigración y el conflicto israelí-palestino.

Entre los votantes independientes, el 47% asegura que sus políticas les han perjudicado personalmente, en comparación con el 41% del otoño del año pasado.

La popularidad de Trump venía en declive desde hacía tiempo. En octubre de 2025, nueve meses después de su regreso al cargo, ya había caído al 42%, el mismo nivel que el expresidente Joe Biden había alcanzado más de tres años luego de asumir el cargo, en abril de 2024, de acuerdo con los investigadores de la Universidad de Massachusetts Lowell. En ese momento, los investigadores indicaron que todo el respaldo recibido tras su victoria electoral parecía haberse desvanecido.

La mano dura de la administración republicana en materia de deportaciones, incluidos los enfrentamientos en los que dos ciudadanos estadounidenses fueron disparados mortalmente por agentes federales, disminuyó su apoyo. Pero las consecuencias de la decisión de unirse a Israel en el ataque contra Irán, y la crisis petrolera que continuó, parece haber acelerado su caída.

Un contratista de 78 años de Crescent Springs, Kentucky, que votó por Trump, declaró lo siguiente: “Todos estamos sufriendo por el aumento del precio de la gasolina”. Sobre la guerra en sí, agregó: “¿Se gestionó correctamente? No lo creo. Podría haberse manejado de otra manera, sobre todo diplomáticamente”.

Pero el sondeo tampoco representa una victoria aplastante para los demócratas. Solo el 26% de los electores se mostraron satisfechos con el Partido Demócrata, y el 44% de los demócratas manifestaron su descontento con su propia bancada.

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