EE.UU. enfrenta crisis de drogas: más de 68 mil muertes por sobredosis y alerta por fentanilo

Estados Unidos enfrenta una de las crisis de salud pública más persistentes de las últimas décadas: el consumo de drogas y las muertes por sobredosis no han dejado de ser un problema estructural, pese a años de políticas de control, campañas de prevención y millonarias inversiones federales.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 68,400 personas murieron por sobredosis de drogas en el periodo de 12 meses que finalizó en octubre de 2025, una cifra que confirma la magnitud del problema en todo el país y que mantiene en alerta a autoridades sanitarias y gobiernos estatales.

El problema no se limita a las muertes por sobredosis. La expansión de drogas sintéticas como el fentanilo ha intensificado la crisis, debido a su alta potencia y a la facilidad con la que se distribuye en el mercado ilegal. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), en 2025 se incautaron más de 369 millones de dosis letales equivalentes de esta sustancia, lo que evidencia el alcance del tráfico de opioides sintéticos en el país.

En este contexto, un análisis reciente de WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia para determinar dónde se concentran los mayores problemas de consumo de drogas y cuáles son las regiones más vulnerables. El estudio evaluó 20 indicadores clave, entre ellos tasas de arrestos, muertes por sobredosis, uso de opioides recetados, acceso a tratamiento y políticas de control laboral relacionadas con drogas.

El ranking revela fuertes disparidades entre estados. Nuevo México encabeza la lista con el peor desempeño general, seguido por Arkansas, Alaska, Nevada y Missouri. En estos estados se combinan altos niveles de consumo, escasa disponibilidad de servicios de salud mental y limitaciones en políticas de prevención y control.

De acuerdo con el informe, Nuevo México destaca especialmente por su alta prevalencia de consumo de drogas entre adolescentes y adultos, así como por una elevada tasa de muertes por sobredosis. Además, el estado presenta rezagos en la implementación de políticas laborales de detección de drogas y en la cobertura de tratamientos para personas con adicciones.

Arkansas ocupa el segundo lugar, impulsado por un alto número de arrestos relacionados con drogas en campus universitarios y una elevada exposición de estudiantes a sustancias ilícitas. El estado también enfrenta una preocupante escasez de profesionales en salud mental y adicciones, lo que dificulta la atención oportuna de los casos más graves.

Alaska completa el podio de los estados con mayores problemas de drogas. El informe destaca altos niveles de consumo entre adolescentes, así como una de las tasas más elevadas de muertes por sobredosis en el país. A ello se suma un incremento sostenido en los últimos años y una alta exposición infantil a entornos de abuso de sustancias.

Estados con mayor impacto y desigualdad en el acceso a tratamiento

Las autoridades federales han intensificado los esfuerzos para enfrentar la crisis mediante estrategias combinadas que incluyen la expansión del acceso a tratamientos, la distribución de naloxona para revertir sobredosis y el fortalecimiento de las políticas de control de opioides recetados. Sin embargo, expertos advierten que la respuesta sigue siendo insuficiente frente a la rapidez con la que evolucionan las drogas sintéticas y las redes de tráfico.

El fenómeno del consumo de drogas en EE.UU. también está vinculado a factores sociales como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud mental y el aumento de la prescripción de analgésicos opioides en la última década. Estas condiciones han creado un entorno propicio para la dependencia y la transición hacia drogas más peligrosas como el fentanilo.

Los datos muestran que la crisis de drogas en el país no es homogénea, sino que afecta de manera más severa a ciertos estados con menos recursos sanitarios y mayores niveles de vulnerabilidad social. La combinación de consumo, falta de tratamiento y tráfico de sustancias sintéticas plantea un desafío complejo que exige políticas integrales y sostenidas en el tiempo.

Fentanilo y riesgos crecientes en la salud pública

El papel del fentanilo en la crisis actual es especialmente alarmante debido a su potencia, que puede ser hasta 50 veces mayor que la de la heroína. Su presencia en drogas adulteradas ha incrementado significativamente el riesgo de sobredosis accidental, incluso entre consumidores ocasionales o personas que desconocen su ingesta. Las autoridades sanitarias han insistido en la necesidad de ampliar los programas de educación preventiva y el acceso a tiras reactivas para detectar la sustancia.

El impacto de esta crisis también se refleja en el mercado laboral, donde el consumo de sustancias ha contribuido al aumento del ausentismo, la disminución de la productividad y el incremento de accidentes laborales en sectores clave. Empresas en distintos estados han comenzado a implementar programas de detección y apoyo para empleados, aunque las leyes varían considerablemente de una región a otra.

Finalmente, organizaciones comunitarias y centros de rehabilitación desempeñan un papel clave en la atención de personas con adicciones, aunque enfrentan limitaciones de financiamiento y capacidad. Los especialistas coinciden en que el éxito de cualquier estrategia dependerá de la coordinación entre gobiernos locales, sistemas de salud y programas de prevención basados en evidencia científica.

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