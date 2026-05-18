Fiscal de California denuncia condiciones “inhumanas” y abusos en centros de detención del ICE

Rob Bonta, fiscal general de California, denunció un deterioro “considerable” en las condiciones de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras inspecciones realizadas en siete instalaciones del estado donde se registraron hacinamiento, falta de atención médica, uso excesivo de la fuerza y condiciones insalubres.

En el informe presentado a través del Departamento de Justicia de California, Bonta documentó un fuerte deterioro en las condiciones de los centros de detención de inmigrantes operados por el ICE, en medio del aumento de detenciones durante la campaña de deportaciones masivas del gobierno Donald Trump.

El fiscal identificó problemas relacionados con hacinamiento, acceso deficiente a servicios médicos, alimentos en malas condiciones, presunto uso excesivo de fuerza y condiciones de confinamiento consideradas inadecuadas.

Además, indicó que seis personas detenidas murieron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, la cifra más alta desde que comenzaron las inspecciones estatales en 2017.

“Esto es cruel, inhumano e inaceptable, y urge que la Administración de Trump haga algo al respecto”, declaró Bonta al presentar el quinto informe estatal sobre las condiciones en instalaciones migratorias.

Aumentan 162% los detenidos en centros migratorios de California

Las inspecciones realizadas por el Departamento de Justicia de California durante 2025 abarcaron siete centros activos: Adelanto, Desert View Annex, Golden State Annex, Mesa Verde, Imperial, Otay Mesa y California City.

Según el informe, la población detenida pasó de 2,303 personas en las visitas de 2023 a 6,028 en 2025, un incremento aproximado de 162%.

La dependencia atribuyó parte de ese aumento a la política de la Administración Trump de restringir la liberación bajo fianza, además del incremento en detenciones y deportaciones.

El reporte también señala que, contrario a las afirmaciones de que los operativos se enfocaban principalmente en personas con antecedentes criminales, la mayoría de los detenidos no tenía historial penal y era considerada de baja peligrosidad.

Detectan retrasos médicos y problemas de salud en centros de ICE

Uno de los principales hallazgos del informe se relaciona con la atención médica.

De acuerdo con los testimonios recopilados durante las inspecciones y entrevistas realizadas a 194 personas detenidas, los migrantes reportaron dificultades constantes para recibir consultas, tratamientos y atención médica oportuna, incluso en situaciones de emergencia.

El documento señala que personas con enfermedades crónicas y padecimientos agudos tampoco recibieron, de manera reiterada, las referencias necesarias para evaluaciones médicas especializadas.

La Fiscalía también detectó retrasos en los procesos de admisión, que deben incluir evaluaciones médicas y de salud mental durante las primeras 12 horas de ingreso. Sin embargo, algunos detenidos afirmaron haber esperado varios días antes de ser procesados y asignados a un espacio.

Mientras permanecían en espera, algunos señalaron haber dormido en el suelo sin acceso suficiente a agua o ropa.

Hacinamiento, alimentos insuficientes y problemas de agua potable

El informe describe una presión creciente sobre la capacidad operativa de varios centros.

En Otay Mesa, los inspectores registraron 1,433 personas detenidas pese a contar con 1,142 camas disponibles. En Adelanto, la población pasó de siete personas bajo custodia en 2023 a 1,570 a mediados de 2025.

Las inspecciones también registraron quejas relacionadas con la alimentación. Los detenidos reportaron alimentos mal cocidos, horarios irregulares de comida y falta de ajustes por alergias o necesidades dietéticas específicas.

En Golden State Annex y Mesa Verde, algunas personas afirmaron gastar entre 50 y 150 dólares semanales en productos de comisariato para complementar su alimentación.

En Adelanto, además, inspectores observaron agua turbia en el grifo de una unidad de vivienda para mujeres.

Revisiones al desnudo y denuncias por uso excesivo de fuerza

El reporte también incluyó observaciones sobre procedimientos y medidas disciplinarias aplicadas en algunos centros.

En Otay Mesa, las autoridades estatales identificaron una política mediante la cual las personas detenidas deben someterse a registros corporales al desnudo después de visitas de contacto que no sean de carácter legal.

Según el informe, los detenidos indicaron que la práctica afecta de forma negativa su salud mental y dignidad.

Además, en centros como Adelanto y Desert View se documentaron preocupaciones relacionadas con presunto uso excesivo de la fuerza por parte del personal.

El Departamento de Justicia estatal indicó que algunos testimonios describieron incidentes en los que se utilizó gas pimienta durante acciones disciplinarias.

Fiscalía pide mayor supervisión

La oficina de Rob Bonta afirmó que las muertes registradas y las condiciones detectadas generan cuestionamientos sobre la capacidad de las instalaciones para albergar de manera segura a una población en crecimiento.

Las inspecciones se realizan bajo la ley AB 103, aprobada durante el primer mandato de Trump, que autoriza revisiones estatales sin previo aviso a centros de detención migratoria en California.

Hasta la publicación de la información, ICE no había emitido una respuesta sobre los señalamientos incluidos en el informe estatal.

Entre las principales denuncias del informe destacan

Hacinamiento en varios centros de detención debido al aumento de la población migrante

Falta de atención médica adecuada, incluso para personas con enfermedades crónicas

Retrasos en los procesos de admisión y asignación de camas

Alimentos en mal estado, insuficientes o mal cocidos

Falta de agua potable en algunas instalaciones

Temperaturas extremas dentro de los centros y ropa inadecuada para el clima

Uso excesivo de la fuerza por parte del personal, incluyendo uso de aerosol de pimienta

Prácticas de revisiones al desnudo tras visitas no legales en algunos centros

Condiciones insalubres y falta de acceso a necesidades básicas como higiene y abrigo

Muertes de migrantes bajo custodia registradas durante el periodo inspeccionado

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