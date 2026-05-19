ICE detiene a mecánico mexicano durante operativo en Mount Prospect, Illinois

El temor a un incremento de operativos migratorios se intensificó en Mount Prospect, Illinois, luego de la detención de un trabajador mexicano por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un taller mecánico, hecho que fue presenciado por clientes y comerciantes de la zona.

El operativo se realizó el lunes en el negocio D’Agostino Service, donde fue detenido un empleado identificado por compañeros como Eduardo, quien llevaba varios años laborando en el establecimiento.

La información sobre el operativo generó versiones encontradas en redes sociales, donde se habló inicialmente de múltiples detenciones. Sin embargo, en el lugar de los hechos, un reportero confirmó que el aseguramiento se limitó a un solo trabajador.

Temor y preocupación en negocios por operativos del ICE

La detención del trabajador mexicano en Mount Prospect, Illinois, generó inquietud entre clientes y comerciantes de la zona, quienes aseguraron que el hombre era una figura conocida dentro del taller mecánico y en la comunidad local.

Entre quienes reaccionaron al hecho, el cliente Abraham Garay describió la incertidumbre que dejó el operativo.

“El que estaba aquí fue al que se llevaron y era el que estaba encargado, pero pues vamos a ver qué pasa”, dijo en declaraciones retomadas por Televisa Univision.

En la misma línea, un comerciante del área, que pidió no ser identificado, afirmó que mantenía relación con el trabajador detenido desde hace años, tanto en el ámbito laboral como en actividades comerciales cercanas.

La preocupación no se limitó al círculo del taller. Empresarios de la zona señalaron que la presencia de operativos migratorios podría tener un impacto directo en la economía local, especialmente en pequeños negocios.

Impacto en la economía local por operativos del ICE

Jesús González, propietario de un restaurante cercano, aseguró que su actividad comercial ha disminuido desde que aumentó la tensión migratoria en la región.

“Si antes se vendía el 100%, ahorita se está vendiendo el 50%”, explicó, al señalar que la baja en clientes lo ha obligado incluso a asumir tareas adicionales dentro de su negocio.

Algunos consumidores reconocieron que han modificado sus hábitos para evitar posibles encuentros con autoridades migratorias, optando por no permanecer en zonas donde detectan patrullas o vehículos oficiales.

“Siempre me fijo en que no haya patrullas ni camionetas identificadas como de ICE”, comentó un usuario que pidió anonimato.

ios y prevé una mayor presencia en zonas sin acuerdos de cooperación local, lo que podría traducirse en más operativos en ciudades consideradas santuario.

Sigue leyendo: