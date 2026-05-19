Mujer muere bajo custodia en Rikers Island: ¿cuántos casos van este año con el nuevo alcalde?

Una mujer de 41 años murió el lunes por la mañana bajo custodia en el centro penitenciario Rose M. Singer, en Rikers Island, en lo que supone al menos el cuarto fallecimiento registrado en el sistema carcelario de la ciudad de Nueva York en lo que va de 2026, según el Departamento de Correcciones.

Rajpattie Ramkellawan sufrió una emergencia médica dentro del recinto y la declararon muerta a las 11:13 de la mañana, publicó Gothamist. Las autoridades indicaron que la causa del deceso aún no se ha determinado y señalaron que permanece bajo investigación oficial.

El Departamento de Correcciones describió el hecho como una tragedia y aseguró que colabora con las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. “Nos entristece profundamente la trágica pérdida de una persona bajo nuestra custodia”, señaló el comisionado penitenciario Stanley Richards.

Añadió que se están revisando las circunstancias del caso y que se han extendido condolencias a los familiares de la fallecida.

El alcalde Zohran Mamdani calificó la muerte como una “tragedia desgarradora” y reiteró que su administración mantiene el compromiso de mejorar las condiciones en Rikers Island y avanzar hacia el cierre del complejo penitenciario. “La transparencia es fundamental”, afirmó.

Confirmó que se abrió una investigación conjunta con los organismos de supervisión.

Registros citados por Gothamist indican que al menos 15 personas murieron bajo custodia o poco después de su liberación en 2025, mientras que supervisores federales han advertido de fallas persistentes en la atención médica, la respuesta a emergencias y la supervisión dentro de las instalaciones.

Ramkellawan tenía antecedentes judiciales en Manhattan desde 2023 por delitos menores relacionados con hurto, incluidos casos de robo en tiendas y paquetes. Posteriormente, según los registros judiciales, no se presentó a varias audiencias, lo que derivó en su arresto en marzo mediante una orden de detención.

Apenas horas después otra persona falleció bajo custodia en la misma prisión, convirtiéndose en la segunda muerte en menos de 24 horas dentro del complejo. La información difundida por amNY señala que la víctima fue identificada como Umais Khan, de 40 años, quien se encontraba recluido en el Centro Eric M. Taylor.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Correcciones citadas por ese medio, Khan fue hallado inconsciente en su celda alrededor de las 10:54 de la mañana de este martes. El personal intentó reanimarlo mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar hasta la llegada de equipos médicos, pero finalmente lo declararon muerto.

Khan había sido arrestado por cargos de robo con allanamiento y hurto menor, según amNY.

Con estas dos muertes consecutivas, el sistema penitenciario de la ciudad suma al menos cuatro fallecimientos, incluyendo los casos previos de Barry Cozart, de 39 años, y John Price, de 49, quienes murieron semanas antes en circunstancias también bajo investigación.

Sigue leyendo:

• Nueva York acuerda pagar más de $5 millones a familias de reclusos latinos fallecidos en Rikers Island por sobredosis

• Videojuegos en Rikers Island: una estrategia para reducir la violencia y fomentar el buen comportamiento

• Crean unidad especial fuera de Rikers Island para atender a internos con condiciones médicas serias