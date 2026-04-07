Crean unidad especial fuera de Rikers Island para atender a internos con condiciones médicas serias

Muchas son las quejas que integran el rosario de problemas que a diario denuncian reclusos y defensores de los derechos de los internos de la Gran Manzana. Y este martes, autoridades municipales anunciaron una buena nueva para los presos recluidos en ese penal que padecen condiciones serias.

Más de un centenar de reclusos con enfermedades complejas comenzarán a recibir atención especializada en la Unidad de Alojamiento Terapéutico Externa que funcionará bajo la batuta de NYC Health + Hospitals en el Hospital Bellevue, de Manhattan.

Así lo anunció el alcalde, Zohran Mamdani, tras revelar que como parte del compromiso de su administración para cerrar Rikers Island y poner fin a décadas de violaciones a los derechos humanos, se creó la primera unidad especializada para atender a internos, que contará con 104 camas.

El pabellón ofrecerá asistencia médica a detenidos con necesidades médicas complejas, quienes serán trasladados desde Rikers Island a un entorno terapéutico con acceso directo a atención especializada. Esta unidad será la primera de tres que comenzarán a funcionar para atender a reclusos en la Gran Manzana y la meta del Alcalde es que los internos más vulnerables sean tratados con dignidad, acceso a servicios y prevención.

“La apertura de esta nueva instalación clínica en el Hospital Bellevue es la manera en que comenzamos a cerrar Rikers Island: no con promesas, sino con acciones”, declaró el mandatario local, quien recalcó que su plan es crear un sistema que brinda atención real que de paso haga que la ciudad sea más segura para todos.

“Durante demasiado tiempo, las personas con necesidades médicas graves han sido abandonadas a su sufrimiento en un sistema que nunca fue diseñado para atenderlos”, agrgeó Mamdani.

El Dr. Mitchell Katz, presidente y director ejecutivo de NYC Health + Hospitals, dijo que la Unidad de Alojamiento Terapéutico Externa ubicada en NYC Health + Hospitals/Bellevue explicó que la nueva unidad solo será para internos que requieran acceso a atención especializada que padezcan afecciones médicas graves.

“Durante más de una década, NYC Health + Hospitals se ha enorgullecido de atender a pacientes en los entornos correccionales de la ciudad, y esto marca un nuevo avance en dicha atención”, mencionó el funcionario. “Este proyecto ha requerido años de gestación, y deseo expresar mi agradecimiento a las numerosas personas que lo hicieron posible”.

La unidad abierta en el Hospital Belleveu ofrecerá servicios especializados de oncología, cardiología y neurología y serán los profesionales clínicos de los Servicios de Salud Correccional (CHS) quienes prestarán atención médica allí, bajo supervisión y apoyo.

El gobierno local espera abrir otras dos unidades similares de Alojamiento Terapéutico Externo en Woodhull y en North Central Bronx (NCB), con capacidad para atender a 144 y 92 internos respectivamente, donde serán llevados presos con necesidades significativas de salud mental.

Stanley Richards, comisionado del Departamento de Correccionales de la Ciudad de Nueva York, mencionó que las nuevas unidades de apoyo clínico contribuirán a que las autoridades carcelarias presten un mejor servicio para velar por el bienestar de los reclusos.

“Cuando las personas quedan bajo nuestro cuidado, debemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance para satisfacer sus necesidades individuales con compasión, innovación y un apoyo eficaz”, dijo el jefe de los penales de la Gran Manzana. “Proporcionar atención médica de alta calidad se encuentra entre los servicios más esenciales que podemos ofrecer. Y si bien estas instalaciones pueden ser de tamaño reducido, su impacto se extenderá mucho más allá de sus muros, contribuyendo a forjar un nuevo modelo de atención correccional que abrirá nuevas posibilidades para el futuro”.

Patsy Yang, vicepresidenta sénior de NYC Health + Hospitals y Servicios de Salud Correccionales, calificó el anuncio como un logro de cara a la meta de mejorar la atención carcelaria.

“Hace mucho tiempo que concebimos las unidades externas como una forma superior de brindar atención a nuestros pacientes con las necesidades médicas más complejas. Estas unidades representan otro hito en la manera en que percibimos y tratamos a las personas: de un modo más respetuoso y digno”, dijo la funcionaria.

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