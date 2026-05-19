New York Mets firman hazaña inédita: 10 carreras en una entrada extra, algo no visto en La Liga Nacional de 1919

La noche del martes fue sacada de un guion de película para los New York Mets. La franquicia de Queens desató una ofensiva de 10 carreras en una sola entrada extra, convirtiéndose en el primer equipo de la Liga Nacional en lograrlo desde que los Cincinnati Reds lo hicieron en 1919 y rompiendo así un silencio estadístico de 43 años.

Los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza transformaron un juego cerrado en una auténtica paliza en la que terminaron desfilando en la entrada 12 en el Nationals Park.

Los Mets desataron una ofensiva histórica en la 12.ª entrada, donde firmaron 10 carreras, la mayor cifra en un extrainning en la historia de la franquicia, para sellar un triunfo 16-7 sobre los Washington Nationals el pasado lunes.

Empatados 5-5 al llegar a extra innings, Mets y Nationals colgaron ceros en el 10mo antes de anotar una carrera cada uno en el 11.º.

Con esa ráfaga, se convirtieron en el primer equipo en alcanzar un doble dígito en un inning extra desde los Rangers de 1983.

La explosión ofensiva también igualó la cuarta mayor producción registrada por cualquier club en un extrainning en toda la historia de las Grandes Ligas, un logro reservado para apenas siete equipos.

Otros seis equipos han logrado producir 10 o más carreras en un inning extra: los Texas Rangers de 1983, que sumaron 12 en el 15.º el 3 de julio; los Minnesota Twins de 1969, con 11 en el 10.º el 21 de junio; los New York Yankees de 1928, también con 11, pero en el 12.º el 26 de julio.

Asimismo, Cincinnati Reds en 1919, que fabricaron 10 en el 13.º el 15 de mayo; Boston en 1887 (hoy los Bravos), con 10 en el 10.º el 17 de junio; y los Vaqueros de Kansas City en 1886, que anotaron 10 en el 11.º el 21 de julio.

Tras el inusual desenlace del juego y la avalancha de comentarios que generó, el manager venezolano Carlos Mendoza no ocultó su sorpresa al evaluar lo ocurrido.

Para él, la magnitud del momento hablaba por sí sola: “Es una locura. Cada día ves algo nuevo en el béisbol. Estamos viendo mucho de eso ahora mismo. Pero me alegra que estemos del lado positivo de la historia”.



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