Pete Crow-Armstrong lamenta intercambio de insultos con fanática

Pete Crow-Armstrong, jardinero central de los Chicago Cubs, se disculpó el pasado lunes por el intercambio de insultos que protagonizó con una fanática el pasado domingo en la derrota ante los Chicago White Sox en el Rate Field.

En declaraciones a ‘abc’, el pelotero dijo sentirse apenado por la forma en que se refirió a la mujer y afirmó que ese tipo de expresiones no suelen formar parte de su vocabulario.

“Lo que más lamento es mi elección de palabras y a quiénes afecta eso en mi vida”, declaró Crow-Armstrong el lunes por la tarde.

“Directa o indirectamente, no creo que ninguna de las mujeres en mi vida pensara que yo diría ese tipo de palabras habitualmente. Simplemente me siento apenado por la elección del vocabulario y por el hecho de que muchos niños pequeños acudan a las redes sociales y vean eso también”, explicó.

Pete Crow-Armstrong regrets his choice of words during an altercation with a fan at the #Cubs & #WhiteSox Crosstown Classic finale



More from PCA: https://t.co/ETAlkI4xyq pic.twitter.com/vizLY5BlOI — GNSportsTV (@GNSportsTV) May 18, 2026

Antes de profundizar en el incidente, Crow-Armstrong reconoció que la situación lo sobrepasó emocionalmente y que la reacción que tuvo no refleja la imagen que intenta proyectar como profesional.

El jardinero admitió que el episodio escaló más de lo que esperaba y que, desde el primer momento, entendió que las cámaras habían captado cada detalle. “Vi las cámaras apuntándome a la cara; no es que no las viera”, comentó Crow-Armstrong.

“Definitivamente soy consciente de que el asunto se ha vuelto enorme. Soy un jugador intenso en el terreno de juego. En un momento como ese, creo que dejé que la situación se me fuera un poco de las manos”, agregó.

El intercambio de insultos

La jugada que detonó el incidente ocurrió en la quinta entrada cuando Crow-Armstrong no pudo fildear un doble productor de dos carreras contra la barda, acción que permitió a los White Sox empatar el marcador 4-4.

El jardinero quedó sentado en el césped tras la jugada, y fue entonces cuando la aficionada lo increpó con gritos y pulgares hacia abajo.

A partir de ahí se generó un duro intercambio verbal con la aficionada ubicada en las gradas del jardín central.

En redes sociales se hicieron virales videos en los que se ve a una fan identificada como Katie, recriminándole a Armstrong por su error. La mujer le gritó: “Eres un asco” luego del error en la quinta entrada.

El pelotero, visiblemente frustrado, respondió con un insulto explícito: “Chúpame la m… p…”, una frase que se volvió viral en cuestión de minutos.



Sigue leyendo:

· Pete Crow-Armstrong intercambió insultos con una fan tras fallar jugada en partido de Chicago Cubs y White Sox [VIDEO]

· Fan terminó en el hospital tras recibir pelotazo en la cabeza en partido de Seattle Mariners y San Diego Padres [VIDEO]

· Fan hospitalizado tras caer al bullpen en partido de Chicago White Sox y Kansas City Royals