Shakira gana juicio contra Hacienda en España

Este lunes, se ha informado que la justicia española dio la razón a Shakira en su batalla contra Hacienda, la cual duró ocho años. Esta nueva sentencia se ha dado a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y en esta se asegura que la cantante no era residente en España durante el 2011, por lo que Hacienda deberá regresarle el dinero con intereses.

Con esta última sentencia se ha anulado el expediente que le obligó a pagar casi €55 millones de euros. Ahora, la Agencia Tributaria tendrá que regresarle esa cifra más intereses, lo que superará los €60 millones de euros.

Lejos de ser el fin de esta batalla legal, un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró que no están de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional y por eso instará a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.

Por otro lado, la cantante colombiana compartió un comunicado a medios de comunicación españoles en el que dice: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”.

Se tiene que resaltar que esta sentencia solo está relacionada con el caso del 2011, y no afecta otras sentencias que sí fueron aceptadas y pagadas por la cantante. Por ejemplo, el impago de impuestos entre 2012 y 2024.

Lo que alega la Agencia Tributaria es que Shakira debió declarar por una gira que hizo durante el 2011, año en que empezó su relación sentimental con Gerard Piqué. Sin embargo, la Audiencia Nacional explica que no se puede considerar que era residente del país en ese año, pues no estuvo en el país por más de 183 días.

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