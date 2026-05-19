Trump asegura que puede resolver la crisis de Cuba “cambie el régimen o no”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su administración podría resolver “sin dificultad” la crisis que atraviesa Cuba y aseguró que Washington está dispuesto a ayudar a la isla pese a las tensiones políticas entre ambos gobiernos.

“Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida”, declaró Trump ante periodistas durante una visita a las obras del nuevo salón de baile que impulsa en la Casa Blanca, proyecto para el que ordenó demoler el Ala Este del complejo presidencial.

El mandatario sostuvo además que la situación cubana “no será difícil de resolver” y afirmó que podría avanzar en un acuerdo incluso sin un cambio de régimen en La Habana.

“Puedo hacerlo, cambie el régimen o no”

Consultado sobre si la crisis cubana podría resolverse sin una transición política en la isla, Trump respondió: “Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no”.

El republicano también calificó de “duro” al actual Gobierno cubano y aseguró que el país atraviesa un colapso humanitario.

“Ha sido un régimen duro este año. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces, no tienen qué comer”, afirmó.

Crisis energética y presión de Washington

Las declaraciones llegan en medio de una severa crisis energética en Cuba, agravada por la falta de combustible tras las restricciones impuestas por Washington al suministro petrolero venezolano hacia la isla.

La administración Trump también ha ampliado sanciones financieras, restricciones de viaje y limitaciones a las remesas enviadas desde Estados Unidos.

La semana pasada, el propio Trump aseguró que espera que el Gobierno cubano termine acercándose a Washington y se aleje de China.

Posible caso contra Raúl Castro

En paralelo, medios estadounidenses han reportado que el Departamento de Justicia evalúa presentar cargos contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

Según Reuters, fiscales federales planean anunciar este miércoles en Miami nuevas acciones relacionadas con ese caso histórico.

Con información de EFE.

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