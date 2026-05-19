Wilfrido Vargas emocionado por el lanzamiento de su nuevo álbum

La escena tropical se prepara para un lanzamiento que ya genera la atención para un artista de su envergadura. Wilfrido Vargas confirmó que su próximo disco, titulado “Wilfrido es Wilfrido”, llegará a las plataformas digitales el 22 de mayo.

La producción reúne 17 temas en los que apuesta por una mezcla amplia de ritmos sin perder la identidad que ha marcado sus más de cinco décadas de carrera.

El artista retoma elementos clásicos del merengue y los combina con paletas actuales que suman influencias urbanas, regionales y caribeñas. Esa fusión incluye detalles al funk brasileño, bachata, son, chachachá, pambiche y hasta kompa haitiano, lo que anticipa un proyecto con vocación expansiva y con la mira puesta en oyentes jóvenes y en seguidores de siempre.

La expectativa alrededor del álbum ha crecido entre músicos, productores y fanáticos que reconocen en esta propuesta un paso decidido por mantener el género vigente dentro del panorama latinoamericano.

Wilfrido Vargas y un 2026 de contrastes

Apenas el mes pasado, Wilfrido Vargas honró a Rubby Pérez con “Eternamente Rubby”, un tema que le rindió homenaje a un año de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

“Hoy no es un día cualquiera. Hoy duele la memoria. A un año de la tragedia en la Jet Set, la voz de Rubby Pérez vuelve a abrazar al país, pero esta vez desde la eternidad. A la medianoche, Wilfrido Vargas le canta como sólo se le canta a un hermano: con el alma abierta. No es sólo una canción. Es memoria. Es respeto. Es legado. Hoy, más que nunca, recordamos que las grandes voces nunca se apagan”, escribió el veterano artista el 8 de abril.

En ese entonces el propio Vargas reconoció que necesitó distancia para transformar el impacto de la pérdida en un homenaje que estuviera a la altura de la amistad que mantuvieron.

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