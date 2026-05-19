Cristian Castro se volvió tendencia al bailar merengue

La fiesta no siempre necesita un escenario y prueba de ello es el nuevo video donde Cristian Castro se dejó llevar por el ritmo junto a la modelo ecuatoriana Mara Topic.

La publicación, compartida en TikTok, lo muestra bailando sin reservas, algo que los seguidores celebraron con entusiasmo y que terminó colocándolo otra vez entre los temas del día en la plataforma.

En el clip aparecen cinco personas siguiendo los pasos de la coreografía de “Tú eres ajena”, éxito del dominicano Eddy Herrera, que volvió a popularizarse dentro de TikTok. Aun con varias figuras en escena, los comentarios se enfocaron en la dupla que formaron Mara y Cristian, sobre todo por la soltura con la que se movieron y la energía que transmitieron frente a cámara.

La exreina de belleza acompañó la publicación con el mensaje: “Cuando pones a bailar a Cristian Castro”, una frase aplaudida por su audiencia, que en cuestión de horas impulsó el video a acumular cerca de un millón de visualizaciones.

Cristian Castro aparece vestido completamente de blanco y luce mechones rubios, un look que ha repetido en varias apariciones recientes. Durante la coreografía se le ve animado, siguiendo el ritmo y sumándose al grupo sin timidez.

El nombre de Cristian Castro viene siendo noticia

La viralidad del baile coincidió con un episodio familiar que también colocó al cantante en titulares recientes. Su madre, la actriz Verónica Castro, habló con franqueza hace poco en el programa Ventaneando tras escuchar que su hijo negó ante la prensa un romance con la empresaria Victoria Kühne.

Según explicó, esa versión no tenía relación con lo que él mismo le había contado meses atrás y la dejó en un lugar incómodo frente a la familia de la productora, con quienes mantiene trato amistoso desde hace tiempo.

Recordó que Cristian había mencionado anteriormente un vínculo sentimental con ella, por lo que la desmentida pública no la esperaba: “Esto me tomó por sorpresa, quedo mal con sus papás, yo conozco a su mamá desde hace muchos años. No puedes decir esta chica, muchacha o niña, es una mujer hecha y derecha, tiene su propio dinero, es de las más importantes de América Latina, si dijo que no y se echó para atrás, pues qué güey, porque él perdió”, comentó sin suavizar su molestia.

El cantante, por su parte, se refirió a Kühne con aprecio cuando fue cuestionado por medios: “Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento”, dijo. También ofreció algunas palabras sobre la familia de la empresaria: “Es una familia muy bonita de Monterrey, muy buenos, pero no somos novios”. Más adelante añadió algo que muchos seguidores también han notado: “Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque pues no me gusta estar sólo, no me gusta”.

La actriz insistió en que su incomodidad no tenía que ver con rumores, sino con el respeto que guarda por la familia de Kühne y con la admiración que siente por la carrera de la empresaria, a quien considera una mujer independiente, con trayectoria sólida y lejos de cualquier etiqueta.

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