Costarricense Keylor Navas a las puertas de la historia: busca ser el primer extranjero campeón de Champions League y Liga MX

El costarricense Keylor Navas está a un paso de entrar en los libros de historia. Si Pumas de la UNAM vence a Cruz Azul en la final del Torneo Clausura 2026, el portero podría convertirse en el primer futbolista extranjero que logra un doblete único: campeón de la UEFA Champions League y también de la Liga MX.

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Navas ya conquistó Europa con el Real Madrid en tres temporadas consecutivas, un logro que pocos porteros han alcanzado en la historia y ninguno lo ha logrado en la era moderna.

Ahora, en México, tiene la oportunidad de sumar un título que lo pondría en un grupo extremadamente reducido, pero siendo él el único en su categoría.

Hasta hoy, solo dos mexicanos han conseguido levantar ambos trofeos: Rafael Márquez, campeón de Champions con el Barcelona y bicampeón con León, y Jonathan dos Santos, que también ganó en Europa con los blaugranas y después acumuló títulos con el América.

Ningún otro jugador del mundo ha repetido esa combinación. Sin embargo, no hay extranjero que haya conseguido este hito.

Desde que el futbol mexicano se volvió profesional, se han coronado 113 equipos en la Liga MX. En Europa, desde la creación del torneo que hoy conocemos como Champions League, han levantado la copa 70 clubes.

Entre ambas competencias suman 183 campeones y miles de futbolistas que han pasado por esos planteles. Apenas 14 jugadores han disputado la Champions y también han jugado partidos oficiales en la Primera División de México. Y de todos ellos, solo Márquez y Dos Santos han sido campeones en ambos.

La final del Clausura 2026 entre Pumas de la UNAM vs. Cruz Azul, donde Keylor Navas puede hacer historia, se jugará a finales de mayo de 2026.

La Liga MX todavía no ha publicado la fecha exacta, pero el calendario tradicional marca que la final del Clausura siempre cae entre el 25 y el 31 de mayo, en formato jueves-domingo o miércoles-sábado.



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