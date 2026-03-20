Keylor Navas renueva con Pumas y rechaza ofertas de la MLS

La incertidumbre que rodeaba el futuro de Keylor Navas se ha disipado este jueves por la noche, cuando fuentes cercanas a la negociación confirmaron a ESPN que el arquero tico aceptó la contraoferta de la directiva de Pumas. Tras rechazar una primera propuesta que no cumplía con sus expectativas de estabilidad, Navas finalmente logró pactar un contrato de un año con cláusulas para extenderlo a un segundo, asegurando que su calidad siga custodiando el arco del Estadio Olímpico Universitario.

Navas, fiel a su jerarquía, buscaba un acuerdo a largo plazo que le brindara seguridad tanto en lo deportivo como en lo familiar. Durante la semana, los rumores sobre una posible salida hacia la MLS o un retorno nostálgico a Europa cobraron fuerza; sin embargo, el bienestar de su familia en México y la cercanía geográfica con Costa Rica fueron los pilares que inclinaron la balanza a favor de los felinos.

Desde su llegada en el Apertura 2025, Keylor Navas transformó la cara defensiva de Pumas. Sus atajadas y su liderazgo en el vestuario no solo lo convirtieron en el favorito indiscutible de la grada, sino que han sido el factor diferencial para que el club atraviese uno de sus mejores momentos deportivos en años recientes. Su palmarés, que incluye tres trofeos de la UEFA Champions League, inyectó una dosis de profesionalismo y ambición que ha permeado en toda la plantilla auriazul.

El momento para el anuncio oficial no podría ser más poético. Se espera que el club haga pública la renovación en las próximas horas, permitiendo que la afición celebre por todo lo alto este sábado durante el Clásico Capitalino.

Recibir al América en el Olímpico con la certeza de que Keylor seguirá siendo el guardián del arco es el envión anímico que los dirigidos por el proyecto actual necesitaban para encarar el partido más importante de la temporada regular.

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