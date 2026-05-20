Cuáles son las zonas con las casas más sobrevaloradas de EE.UU.

Mientras el mercado inmobiliario entra en una de sus temporadas más activas del año, un nuevo análisis identificó las zonas metropolitanas de Estados Unidos donde las viviendas están siendo anunciadas con precios muy superiores a su valor promedio estimado.

El estudio fue realizado por el sitio financiero MoneyLion, que comparó el valor promedio de las casas según Zillow con el precio medio de publicación en los 200 mercados inmobiliarios más grandes del país para detectar posibles viviendas sobrevaloradas.

La ciudad que encabeza la lista es Santa María, California, donde el valor promedio de una vivienda en 2026 es de $1,055,812, pero las propiedades se están anunciando con un precio medio de $1,690,111, una diferencia de más de $600,000.

Texas domina gran parte del ranking, con seis ciudades dentro de las 20 áreas metropolitanas más sobrevaloradas.

Además, varios mercados del sur del país también aparecen repetidamente, incluyendo zonas de Florida, Alabama, Luisiana, Arkansas, Tennessee, Carolina del Norte y Mississippi.

Estas son las 20 zonas metropolitanas con viviendas consideradas más sobrevaloradas según MoneyLion:

1. Santa María, California – valor promedio: $1,055,812 / precio medio listado: $1,690,111

2. Crestview, Florida – $408,006 / $647,445

3. Corpus Christi, Texas – $220,504 / $318,666

4. Brownsville, Texas – $199,181 / $277,005

5. Longview, Texas – $216,659 / $295,533

6. Tuscaloosa, Alabama – $220,341 / $299,911

7. Salinas, California – $862,213 / $1,167,093

8. McAllen, Texas – $194,151 / $260,000

9. Shreveport, Luisiana – $175,093 / $232,544

10. Tyler, Texas – $268,861 / $356,317

11. Fort Smith, Arkansas – $200,091 / $263,100

12. Naples, Florida – $678,762 / $884,889

13. Cape Coral, Florida – $355,598 / $463,000

14. Mobile, Alabama – $192,939 / $250,613

15.Daphne, Alabama – $348,799 / $452,778

16. Kingsport, Tennessee – $243,902 / $315,248

17. El Paso, Texas – $230,443 / $295,733

18. Gulfport, Mississippi – $218,968 / $280,272

19. Hickory, Carolina del Norte – $267,066 / $341,367

20. Jackson, Mississippi – $209,548 / $267,744

El reporte también menciona algunas señales que podrían ayudar a identificar si una propiedad tiene un precio demasiado alto.

Rocket Mortgage recomienda observar cuánto tiempo lleva la vivienda en el mercado, ya que las casas sobrevaloradas suelen tardar más en venderse.

Además, comparar propiedades similares en la misma zona y revisar cuidadosamente las condiciones físicas de la vivienda puede ayudar a determinar si el precio realmente corresponde a su valor.

El análisis llega en un momento complicado para el mercado inmobiliario estadounidense.

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que las ventas de viviendas usadas apenas aumentaron 0.2% en abril respecto a marzo, alcanzando una tasa anual ajustada de 4.02 millones de unidades.

La cifra se mantiene prácticamente igual que hace un año y muy por debajo del promedio histórico de 5.2 millones de ventas anuales.

Mientras tanto, los precios siguen aumentando.

El precio medio nacional de venta de viviendas usadas subió 0.9% en abril comparado con el año anterior, alcanzando los $417,700, el nivel más alto registrado para un mes de abril desde que comenzaron los registros en 1999.

Los precios de las casas en Estados Unidos han aumentado de forma anual durante 34 meses consecutivos.

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