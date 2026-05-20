Cubano Aroldis Chapman se instala entre los 10 mejores cerradores en la historia de MLB

El cubano Aroldis Chapman escribió su nombre con letras doradas como uno de los mejores cerradores de la MLB al entrar en la lista de los 10 cerradores con más salvamentos.

Con sus últimos cierres ante Atlanta Braves y Kansas City Royals, el cubano alcanzó 378 salvamentos, superó a Joe Nathan y a Jonathan Papelbon para meterse oficialmente en el top histórico de los mejores cerradores de MLB.

El siguiente nombre en la lista es Dennis Eckersley, dueño de 390 rescates. La diferencia es mínima: apenas 12 salvamentos separan al holguinero del noveno puesto de todos los tiempos.

Aroldis Chapman salva juego y hace historia en MLB pic.twitter.com/z9avHy1kBj — Swing Completo LLC (@SwingCompletoBB) May 19, 2026

A sus 38 años, vive uno de los mejores momentos de su carrera con 11 salvamentos en 2026, 16.2 innings lanzados y 0.54 de efectividad.

El relevista de Boston cerró la campaña 2025 con 32 salvamentos, actuación que lo llevó a ganar su segundo Premio Mariano Rivera como mejor relevista de la Liga Americana.

El primero lo había conseguido en 2019, cuando firmó 37 rescates y se consolidó como uno de los brazos más temidos del circuito.

Chapman sigue lejos del récord absoluto de Mariano Rivera, dueño de una marca que parece imposible: 652 salvamentos.

Por delante también aparecen dos veteranos de élite como Kenley Jansen con 483 rescates y Craig Kimbrel con 440 rescates.



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