¿Dejas que tu gato salga a la calle? Veterinarios advierten que podría vivir menos

Es cierto que los gatos son mucho más independientes que los perros, por naturaleza, pero la idea de permitir que salga de tu casa, por el instinto felino de explorar y cazar, sigue siendo muy arriesgada. Los veterinarios advierten que dejarlos salir a la calle con frecuencia disminuye su esperanza de vida.

Aunque tu gato parece desenvolverse bien fuera de casa, los riesgos aumentan incluso cuando lleva collar, identificación o está acostumbrado a regresar solo. El principal problema es que el entorno urbano y las calles representan peligros constantes que muchas veces pasan desapercibidos para los dueños.

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Cuánto puede vivir un gato de interior y uno que sale a la calle

Los expertos en salud animal coinciden en que un gato que vive dentro de casa, con buena alimentación y controles médicos, puede alcanzar entre 13 y 18 años de vida, e incluso superar esa cifra en algunos casos.

En cambio, los gatos que pasan gran parte del tiempo en exteriores suelen vivir mucho menos. Algunos especialistas sitúan el promedio alrededor de los 5 a 7 años debido a accidentes, enfermedades y peleas.

Si tu gato pelea con otro en la calle, puede terminar con heridas graves, infecciones y transmisión de enfermedades. Crédito: 3fiftysix | Shutterstock

El doctor Carlos Gutiérrez, veterinario especializado en nutrición canina y felina, explica por qué está en contra de permitir que los gatos domésticos salgan sin supervisión, especialmente en ciudades o zonas transitadas. Según señala, muchos propietarios idealizan la idea del “gato salvaje”, cuando en realidad el gato doméstico lleva siglos adaptándose a vivir cerca de las personas.

En este sentido, advierte que uno de los riesgos más frecuentes son los atropellos. Aunque el gato conozca el vecindario, un ruido fuerte, una pelea o un susto pueden hacerlo correr hacia una avenida o calle transitada.

También existe peligro de intoxicación. Algunos animales entran en contacto con cebos envenenados, productos químicos, plantas tóxicas o comida contaminada.

Y un problema habitual son las peleas con otros gatos. Los felinos son territoriales y muchas veces reaccionan agresivamente ante la presencia de un nuevo animal. Estas confrontaciones pueden terminar en heridas graves, infecciones y transmisión de enfermedades.

Enfermedades que pueden reducir su calidad de vida

Los veterinarios también alertan sobre el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. Algunas se transmiten mediante mordidas, sangre o contacto con agua contaminada.

Entre las más preocupantes se encuentran la leucemia felina, la inmunodeficiencia felina y diversas infecciones parasitarias. Aunque ciertas vacunas ayudan a disminuir riesgos, no ofrecen protección total frente a todos los problemas de salud presentes en la calle.

Además, los gatos que viven fuera suelen experimentar mayores niveles de estrés, ya que deben mantenerse alerta constantemente frente a ruidos, perros, otros gatos y personas desconocidas.

Uno de los argumentos más repetidos para dejar salir al gato es el miedo al aburrimiento. Sin embargo, los veterinarios explican que un gato puede vivir estimulado dentro del hogar si el entorno está bien adaptado.

Esto implica ofrecer rascadores, escondites, plataformas en altura, juguetes interactivos y tiempo diario de juego. Algunos dueños también instalan estructuras seguras en balcones o ventanas para que el animal observe el exterior sin exponerse.

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