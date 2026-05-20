El libro “The Housemaid” será adaptado a teatro tras el éxito de la película

El año pasado, Lionsgate estrenó la adaptación cinematográfica de “The Housemaid” y fue un éxito de taquilla. Ahora, se ha confirmado que la novela de Freida McFadden será adaptada a teatro, al mismo tiempo que en cine se produce su secuela.

Aunque aún no se ha informado sobre el calendario que tendrán, pues no se sabe cuándo estrenará, sí se tienen detalles sobre parte del equipo que estará detrás del proyecto. Según informa “Variety”, la obra de teatro será producida por Melting Pot, una compañía británica liderada por Simon Friend y Hanna Osmolska, la cual es conocida por algunos éxitos de Broadway como “Life of Pi” y “Paranormal Activity”.

El guion para teatro será hecho por la guionista Bekah Brunstetter, quien es conocida por haber sido parte del equipo de “The Notebook”.

Por ahora, no se ha hecho anuncio del elenco que se encargará de esta nueva adaptación, aunque hay que recordar que la adaptación cinematográfica está siendo protagonizada por Sydney Sweeney, que estuvo en la primera película y se ha confirmado que regresará para la secuela.

Mientras se confirmó esta nueva adaptación, Lionsgate también está preparando el rodaje de “The Housemaid’s Secret”, se dice que el rodaje comenzará a finales de este año y su estreno estaría programado para el 17 de diciembre de 2027.

Hay que recordar que “The Housemaid”, historia creada por la escritora Freida McFadden, se centra en una joven que tiene un pasado misterioso y que se convierte en una criada para una familia de millonarios.

Se cree que la obra de teatro se centrará en el primer libro de la escritora y en la primera película, aunque se cree que la película y la obra tendrán finales diferentes, pues en la adaptación protagonizada por Sweeney dejó un final abierto porque continuará para una segunda película.

En un comunicado, firmado por Jenefer Brown, presidenta de productos y experiencias globales de Lionsgate, dice: “‘The Housemaid’ tiene todos los elementos para una adaptación teatral exitosa: un título de gran éxito, personajes cautivadores y una historia llena de giros inesperados que genera tensión y dinamismo, lo que la hace ideal para el escenario”.

Según informa “Variety”, la compañía también está trabajando en adaptaciones teatrales de otros éxitos del cine como “La La Land”, “Wonder” y “Dirty Dancing”.

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