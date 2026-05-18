A24 pagó $17 millones de dólares por los derechos de la nueva película de Jordan Firstman

Como parte de la selección oficial del Festival de Cannes se ha proyectado “Club Kid”, dirigida por el comediante estadounidense Jordan Firstman. Durante el festival, los derechos de la película han sido comprados por A24.

Según “Variety”, durante el fin de semana la película se sometió a una puja que al final ganó A24, aceptando pagar $17 millones de dólares por sus derechos. La batalla por “Club Kid” estuvo entre Mubi, Focus Features, Searchlight, A24 y Netflix. Ahora, A24 se encargará de distribuir la película a nivel mundial.

Se tiene que resaltar que este es el debut de Firstman como director; antes de “Club Kid”, ha enfocado su carrera como actor, por ejemplo en la película “Call Your Father” y en la serie “I Love LA”.

La venta de esta película se ha convertido en la más importante de lo que va de festival, y no es de extrañar, pues tras su proyección recibió una ovación de seis minutos. Además de dirigirla, Firstman también protagoniza la historia junto con Diego Calva y Cara Delevingne.

Firstman protagoniza la película junto con Cara Delevingne, Diego Calva y Reggie Absolom. Crédito: Scott A Garfitt | AP

“Club Kid” sigue la historia de un promotor de fiestas que se entera de que tiene un hijo de diez años Esa paternidad sorpresiva parece ponerlo en una encrucijada sobre cómo seguir con su vida. Por ahora, no se ha compartido un primer tráiler y tampoco se han revelado muchos más detalles sobre su trama.

Ahora queda esperar que A24 dé detalles sobre el estreno de “Club Kid”, el cual probablemente será programado para finales de este año. El gran interés que despertó en las distribuidoras también podría traducirse luego en que la película pase a ser parte de la temporada de premios del año que viene.

En una publicación hecha por Firstman en redes sociales, agradece por el buen recibimiento que tuvo la película e incluso por la lucha que ocasionó entre las distribuidoras.

“Qué verdadero regalo mostrar ‘Club Kid’ a la audiencia de Cannes y obtener esta reacción. Esta película vino del corazón y todos los que trabajaron en ella trajeron sus corazones a ella y no puedo esperar para mostrarles a todos lo que hemos creado”, escribió el director y actor en la publicación de Instagram.

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