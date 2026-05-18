Cate Blanchett y Selena Gómez protagonizarán juntas una película

Se ha revelado que Cate Blanchett y Selena Gómez trabajarán juntas en una nueva película que está preparando el cineasta Brady Corbet, conocido por haber dirigido “The Brutalist” (2024), con la que fue nominado a los Premios Oscar.

Esta información ha sido compartida por “Variety”, pero también Blanchett ha adelantado un poco sobre el proyecto durante uno de los eventos de los que ha sido parte durante el Festival de Cannes. En el evento confirmó que estaba a punto de comenzar un proyecto junto con Corbet.

Además de Gómez, Blanchett sería parte del elenco junto con el actor y productor alemán Michael Fassbender. Por ahora, la exestrella Disney no ha dado declaraciones sobre este nuevo proyecto.

Por ahora, no se ha informado cuál será el nombre de esta nueva película ni cuál es su trama. Sin embargo, medios recuerdan que hace un tiempo el cineasta de 37 años le reveló a “The Hollywood Reporter” que quería que su próxima película estuviera ambientada en los años 70.

En su momento, le dijo al medio: “La película abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad, pero se centra principalmente en los años 70. Es una película que desafía los géneros”. También ha sido calificada como “un largometraje para adultos”.

Tampoco se ha informado cuándo comenzará el rodaje y cuándo se estrenará.

Otro de los detalles sobre la nueva película que ha compartido “Variety” es que será grabada con cámaras de 65 mm de ocho perforaciones. Hay que recordar que “The Brutalist” llamó la atención en su momento por su estilo de grabación.

Para “The Brutalist”, Corbet filmó en celuloide, en el antiguo formato VistaVision que combina dos negativos de 35 mm para obtener copias en 70 mm con el máximo detalle. Este es un formato que no se usaba comercialmente en Estados Unidos desde 1961. La película también generó un debate porque el director también usó inteligencia artificial para una de las escenas de la película.

Esta película, además de hacerlo protagonista durante la temporada de premios del 2025, también lo hizo ganador del León de Plata a la Mejor Dirección durante el Festival de Venecia.

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