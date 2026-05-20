¿En qué consiste el cambio de USCIS que complica trámites migratorios? (podcast)

El gobierno del presidente Donald Trump impuso una pausa a los trámites migratorios de miles de personas, debido a una prohibición de viaje de 39 países, lo que ha afectado diversos procesos ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Como parte de sus políticas migratorias, la administración Trump impuso la pausa que afecta visas de diversos tipos, incluidos los servicios premium –que cuestan cientos de dólares–, además de procesamientos de Green Card y naturalización.

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La periodista Ximena Bustillo, de NPR, realizó un reportaje sobre los efectos de la nueva directiva de USCIS y encontró los daños que enfrentan miles de personas que están en riesgo de o ya perdieron sus trabajos.

“[Las] experiencias [de las personas consultadas] son muy similares: inseguridad financiera repentina, meses de desempleo, pérdida de oportunidades académicas y profesionales, y una ansiedad paralizante ante la imposibilidad repentina de vivir o trabajar legalmente en Estados Unidos”, dice el reporte.

La prohibición afecta a países de Áfria, Asia y Latinoamérica.

“La suspensión de viajes está dirigida a quienes nacieron en 39 países, entre ellos Nigeria, Myanmar y Venezuela”, se indica. “Estados Unidos impuso restricciones de viaje a la mayoría de esos países después de que un ciudadano afgano disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional en una calle de Washington D.C. a finales de noviembre”.

La periodista Ximena Bustillo ofreció en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ detalles sobre su investigación y las consecuencias hasta ahora por las acciones migratorias.

>> ¿Qué es la regla que sigue USCIS contra 39 países?

>> ¿Cuáles son los trámites migratorios afectados?

>> ¿Qué podría pasar con las personas que no logren sus permisos de estancia en EE.UU.?

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