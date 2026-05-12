¿Cómo ICE vigila a niños migrantes con apoyo de empresa señalada por abusos? (podcast)

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contrató a la empresa MVC Inc., señalada por abusos, para localizar a niños migrantes no acompañados.

“En 2024, dos padres guatemaltecos y sus respectivos hijos demandaron a MVM ante un tribunal federal de California por presunta ‘tortura, desaparición forzada y trato cruel, inhumano y degradante'”, indica el reporte de The Guardian.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

El objetivo de ICE es localizar a los menores inmigrantes indocumentados que llegaron solos a Estados Unidos. El plan se realiza bajo un programa denominado “controles de seguridad y bienestar”.

“ICE afirma que busca confirmar la ubicación de los menores, su matriculación escolar y su bienestar general, incluyendo la detección de indicios de abuso o trata de personas”, señala el reporte.

El periodista José Olivares, autor del reportaje, explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ cómo se se lleva a cabo esta política de ICE.

En un reporte previo citado por Olivares se confirmó que ICE estab llevando a cabo las operaciones “con el objetivo de deportar a los niños o iniciar procesos penales contra ellos”, pero también “contra sus patrocinadores adultos que los acogen legalmente en Estados Unidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que las acusaciones de persecución de menores son falsas.

La demanda de 2024 indica, sin embargo, que la empresa “MVM separó físicamente a miles de niños de sus padres y los trasladó a albergues”.

“MVM transportó y albergó a estos niños utilizando vehículos sin distintivos, aerolíneas comerciales y centros de detención improvisados”, se agrega.

>> ¿Por qué preocupa la operación de MVM con ICE?

>> ¿Qué se sabe de cómo ICE trata a los niños migrantes?

>> ¿Qué dicen defensores de inmigrantes sobre operaciones contra niños?

Más episodios:

· ¿Por qué acudir a una cita por la Green Card puede ser una trampa para la deportación?

· ¿Cómo y por qué cerrar las prisiones de ICE que han sido clave en deportaciones masivas de Trump?

· ¿A qué inmigrantes afectan las deportaciones de ICE a terceros países?

· ¿Qué tanto han efectado las detenciones de ICE a niños estadounidenses?