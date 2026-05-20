Estos son los nominados en la decimocuarta semana de “La Casa de los Famosos 6”

Para las semanas finales de “La Casa de los Famosos 6” se están modificando las dinámicas y, en lo que respecta a exactamente la decimocuarta semana de competencia, se efectuaron las nominaciones y, a su vez, un cara a cara lleno de mucho picante.

La parte más interesante fue en la que fueron sumándose puntos unos a otros, pero de frente, no como anteriormente lo hacían. Una decisión acertada por parte de la producción para que los habitantes terminaran de decirse cosas, siendo la mayoría insultos en esta ocasión.

La lista pasó de uno (Yoridan) a ocho nombres, lo que quiere decir que varios miembros de la casa repitieron en la placa. Entre esos nombres, destacan los de: Caeli, Verónica del Castillo y una figura masculina que parece siempre estar en riesgo, Stefano.

Estos son todos los nominados de la decimocuarta semana

Yoridan

Caeli

Stefano

Verónica del Castillo

Sandra Itzel

Fabio

Horacio

Kenny.

Esto quiere decir que el “tridente inseparable”: Josh (líder), Celinee Santos y Curvy no correrán peligro en esta semana, lo que pueden aprovechar para seguir haciendo de las suyas e intentar sacar de sus casillas a los competidores que más confrontan. Luis tampoco fue incluido en la placa.

Recuerden que en el comienzo de esta semana, las habitaciones fueron distribuidas de otra manera. Sin embargo, los equipos, hasta el momento, siguen siendo los mismos, en una situación que podría traducirse como la batalla entre el “tridente inseparable” contra el resto.

Esto debido a que estos discuten por individual con Caeli, lo propio con Stefano, Josh con Fabio y Celinee con Sandra; lo cierto es que donde hay diferentes opiniones, allí generalmente debe estar involucrado cualquiera de ellos tres, bien sea Josh, Celinee o Curvy.

¿La próxima eliminada será también de las nuevas habitantes?

Tras darse a conocer la placa, también surgió la interrogante de querer saber si se mantendrá el esquema de las últimas dos semanas, donde las dos más recientes eliminadas fueron parte de las nuevas habitantes.

Aunque está lejos de definirse la situación, tanto Verónica del Castillo como Sandra Itzel deben estar preocupadas porque las dos que entraron con ellas (Jeni y Lorena) se fueron por el poco apoyo que recibieron por parte del público.

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