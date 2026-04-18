40 años de cárcel para hispano por abusar y secuestrar a una adulta y dos menores en Queens, Nueva York

Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

Según la evidencia, Portilla agredió brutalmente a una adolescente y la mantuvo cautiva en su automóvil durante dos meses, encerrándola en el maletero cuando él no estaba presente.

“Este acusado cometió actos horribles de violencia física y sexual contra múltiples víctimas, incluidas dos menores, mientras las mantenía cautivas. El abuso infligido a una de las adolescentes fue tan severo que le provocó lesiones permanentes que requirieron meses de tratamiento“, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

Portilla, de 31 años y residente de Jackson Heights, se declaró culpable el 23 de marzo ante la jueza del Tribunal Supremo de Queens, Ushir Pandit-Durant, de secuestro, agresión, violación y acto sexual delictivo.

Según los cargos y la investigación, en septiembre de 2022 Portilla invitó a una de sus víctimas -una menor de edad- a un apartamento en Queens, donde la mantuvo cautiva y perpetró agresiones tanto sexuales como físicas en su contra, provocándole lesiones permanentes.

En noviembre de ese año Portilla golpeó a la víctima en la cabeza con una llave inglesa, fracturándole el hueso orbital derecho. Luego introdujo a la adolescente en una bolsa de lona y la llevó a su automóvil, un Honda modelo 2008. La mantuvo cautiva, estacionando el vehículo en lugares apartados de Queens, y la amenazó con matarla si intentaba escapar. Cuando se ausentaba del auto, encerraba a la adolescente en el maletero.

La joven se vio obligada a utilizar un bidón de agua como inodoro y apenas recibía comida. Portilla continuó agrediendo a la joven, tanto sexual como físicamente, durante otros dos meses, hasta que fue rescatada por la Policía de Nueva York (NYPD).

Mientras retenía a la primera víctima dentro de su automóvil, Portilla atrajo a una segunda víctima, también menor de edad, al interior del vehículo, donde la violó. Liberó a la adolescente ese mismo día debido a que recibía reiteradas llamadas telefónicas de su familia.

El 1 de enero de 2023 Portilla atrajo a una tercera víctima a su auto bajo el pretexto de permitirle utilizar un cargador de teléfono. La mantuvo cautiva durante cuatro días, tiempo en el cual la agredió sexual y físicamente. La joven fue liberada únicamente después de que Portilla viera reportes noticiosos sobre la desaparición de la mujer.

La víctima presentó una denuncia ante la policía y recibió tratamiento en un hospital local. Tras una intensa investigación, NYPD logró identificar tanto al acusado como al vehículo que conducía. A continuación se desplegó una operación de búsqueda. Portilla fue detenido el 6 de enero de 2023. La primera víctima se encontraba en el automóvil y fue trasladada a un hospital, donde requirió meses de tratamiento.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado. En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Explotación sexual constante

Recientemente Cleveland Sterling fue sentenciado a entre 44 y 52 años de prisión tras ser declarado culpable en juicio de tráfico sexual, promoción de la prostitución, robo y otros delitos conexos en Queens (NYC).

La semana pasada Benjamin “Benji” Gleason, residente de Nueva York con más de un millón de seguidores en TikTok, fue acusado de haber agredido sexualmente a múltiples víctimas a lo largo de una década. Previamente este mes unos esposos fueron arrestados en Nueva York como sospechosos de dirigir una “perversa” red de tráfico sexual que abarcaba varios estados, donde las víctimas eran golpeadas e incluso marcadas a fuego como parte de los esfuerzos para coaccionarlas y obligarlas a obedecer, según los fiscales.

El mes pasado Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 agentes del FBI descubrieron más de 1,600 anuncios en línea asociados con Ysenni Gómez que promocionaban la prostitución. Para ello forzaba a inmigrantes usando falsas promesas de empleo y amenazas de deportación, según los federales. También ese año ocho sospechosos fueron arrestados por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) porque presuntamente operaban una red “horrible” de trata de mujeres en la que las víctimas eran “atraídas a este país con la promesa de una vida mejor”, según la fiscalía.

Previamente Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Además, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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