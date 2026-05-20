Krispy Kreme regalará donas a graduados este jueves 21 de mayo

Los estudiantes que se gradúan este año podrán celebrar con donas. Krispy Kreme anunció que ofrecerá donas gratis a graduados de preparatoria y universidad este 21 de mayo en tiendas participantes de Estados Unidos.

La cadena informó que los integrantes de la generación 2026 podrán recibir un paquete gratuito de tres donas Original Glazed simplemente presentándose en una sucursal usando ropa o accesorios de graduación.

Para obtener el regalo, los graduados deberán acudir con toga, birrete, camiseta de la generación 2026, medallas o cualquier atuendo relacionado con su graduación.

La promoción estará disponible tanto dentro de la tienda como en el servicio drive-thru.

La oferta estará limitada a un paquete de tres donas por persona.

“Terminaste el trabajo, aprobaste los exámenes y creaste recuerdos. Ahora es momento de darte un pequeño gusto”, dijo Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme.

“Generación 2026, esta es su dulce recompensa. Se ganaron cada bocado”, agregó la ejecutiva en un comunicado difundido por la empresa.

Además del obsequio para graduados, Krispy Kreme también confirmó el regreso por tiempo limitado de su dona Original Glazed Lemon Filled, rellena de limón, que volvió a las tiendas de Estados Unidos desde el 18 de mayo.

La compañía señaló que el producto podría quedarse de forma permanente si recibe una buena respuesta por parte de los clientes.

Las donas rellenas de limón pueden comprarse individualmente o por docena, tanto en tiendas físicas como mediante pedidos en la aplicación y el sitio web oficial de la cadena.

Krispy Kreme también anunció otra promoción especial por Memorial Day. Del 22 al 25 de mayo, los clientes podrán comprar una docena de donas Original Glazed por solo $2 al adquirir otra docena regular o una caja de 16 mini donas.

En tiendas y drive-thru habrá un límite de dos promociones por cliente, mientras que en compras en línea solo se permitirá una por persona utilizando el código promocional ‘BOGO2’.

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