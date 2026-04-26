Qué significa el nombre de los M&M’s

Aunque los M&M’s son uno de los dulces más populares en Estados Unidos, pocas personas saben que su nombre tiene un origen muy específico ligado a sus creadores.

Las dos letras ‘M’ provienen de los apellidos de sus fundadores: Forrest Mars y Bruce Murrie.

Mars era hijo del creador de Mars Inc., Frank Mars, mientras que Murrie era hijo de un ejecutivo de Hershey.

Ambos se asociaron para lanzar el producto que hoy es reconocido a nivel mundial.

El origen del dulce

La idea surgió cuando Forrest Mars viajó a Europa y descubrió un pequeño chocolate cubierto que resistía el calor. Inspirado por ese concepto, decidió crear su propia versión en Estados Unidos.

En ese momento, Mars no tenía relación cercana con su padre, por lo que optó por desarrollar el producto junto a Murrie en lugar de hacerlo dentro del negocio familiar.

Un dulce clave en la guerra

Durante la World War II, los M&M’s se incluyeron en las raciones de los soldados estadounidenses.

Su principal ventaja era que no se derretían fácilmente, lo que dio origen a su famoso concepto de consumo práctico.

De sociedad a propiedad total

Con el paso del tiempo, Forrest Mars compró la participación del 20% que tenía Murrie en el negocio, convirtiéndose en el único propietario de la marca.

Tras la guerra, el producto se popularizó rápidamente entre el público, consolidándose como uno de los dulces más vendidos.

Evolución y cambios a lo largo del tiempo

Los colores de los M&M’s han cambiado con los años.

En 1976, el color rojo fue retirado por preocupaciones sobre un posible riesgo en su colorante, siendo reemplazado por naranja. Más tarde, al confirmarse que no había peligro, el rojo regresó.

Desde 1995, los colores clásicos son rojo, amarillo, naranja, verde, azul y café.

Nuevos sabores y tendencias

La marca ha innovado constantemente con nuevas presentaciones. Entre los sabores actuales destacan mantequilla de maní, caramelo, almendra, pretzel y galleta.

Recientemente, se lanzaron sabores de edición limitada inspirados en repostería como rollo de canela con mantequilla de maní, cupcake de chocolate con cereza y pastel de limón.

Además, la empresa realizó una votación para que los consumidores eligieran cuál de estos sabores se convertiría en permanente.

“En Mars, estamos obsesionados con el consumidor, así que traer de vuelta la votación de sabores fue una forma divertida de conectar con los fans de M&M’s y darles la oportunidad de opinar sobre cuál sabor les gustó más”, señaló la compañía.

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