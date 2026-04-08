Primavera en Krispy Kreme: nuevos sabores y especial de Malcolm

Una nueva colección de primavera llega a Krispy Kreme con cuatro sabores que prometen cautivar el paladar: doble chocolate HERSHEY’S, fresas y crema, pudín de plátano y el esperado pastel de arándanos Original Glazed. Estas delicias estarán disponibles a partir del 7 de abril, junto a un paquete combinado especial de Malcolm in the Middle para disfrutar el fin de semana.

La nueva propuesta inspirada en la temporada ofrece cuatro donas que celebran la frescura y la renovación, incluyendo dos creaciones inéditas y el regreso de dos grandes favoritos. Esta campaña “ofrece lo que más les gusta a los fans: más opciones, más sabor y más razones para darse un gusto a sí mismos y a los demás”, destaca Krispy Kreme en un comunicado.

Los protagonistas de la temporada

Nueva dona doble chocolate HERSHEY’S: una delicia Original Glazed glaseada con chocolate con leche HERSHEY’S y cubierta con una rica crema de mantequilla con sabor a chocolate .

una delicia glaseada con y cubierta con una rica . Nueva dona de fresas y crema: una explosión de sabor con doble relleno de fresa y crema suave , terminada con un glaseado de fresa brillante y decorada con sutiles espirales de vainilla.

una explosión de sabor con doble relleno de , terminada con un y decorada con sutiles espirales de vainilla. Dona de pudín de plátano: esta pieza viene rellena de crema de pudín de plátano Kreme , coronada con glaseado de vainilla, galletas de barquillo trituradas y una porción de crema de mantequilla.

esta pieza viene rellena de , coronada con glaseado de vainilla, y una porción de crema de mantequilla. Dona pastel de arándanos: el regreso más esperado por los fanáticos. Se trata de la clásica dona de pastel Original Glazed con auténtico sabor a arándanos y trocitos de fruta.

Innovación en bebidas: el toque dulce de la repostería en tu taza

Además, la marca reinventa su oferta de cafetería con la nueva bebida Cookie Blast Latte, disponible en versiones caliente, helada y frozen. Este lanzamiento se elabora con jarabe con sabor a masa de galletas mezclado con una deliciosa salsa de chocolate, cubierto con crema batida y una pizca de trocitos de galleta, logrando un acabado perfecto inspirado en la panadería artesanal.

“Queríamos que la Colección de Primavera de este año se sintiera como un nuevo comienzo: cuatro sabores vibrantes que traen un toque de alegría de temporada a cada caja”, afirmó Alison Holder, Directora de Marca y Producto de Krispy Kreme, quien subraya que esta propuesta busca capturar la esencia de una estación que pasa volando.

Un fin de semana con sabor a nostalgia: Malcolm in the Middle

El paquete especial de Malcolm in the Middle combina 30 delicias para compartir mientras disfrutas el gran estreno de la temporada. Crédito: Business Wire | Cortesía

Para endulzar el descanso, del viernes 10 al domingo 12 de abril, las tiendas participantes en Estados Unidos lanzarán el paquete combinado Malcolm in the Middle. Este set especial está diseñado estratégicamente: incluye 10 donas Original Glazed de tamaño regular, acompañadas por 10 Original Glazed Dots y 10 Sprinkle Doughnut Dots (agujeros de dona) situados en el centro.

Este lanzamiento celebra el estreno de la miniserie “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”, que debuta el 10 de abril en Hulu y Disney+. El reparto original, encabezado por Frankie Muniz y Bryan Cranston, retoma la historia de esta familia caótica con el humor irreverente que los hizo icónicos hace dos décadas.

Tanto la Colección de Primavera como el paquete de Malcolm in the Middle estarán disponibles en tiendas físicas, para recoger o mediante entrega a domicilio a través de la app y el sitio web de Krispy Kreme.

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