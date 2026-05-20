Legislan para que ICE no tenga acceso a centros de salud y datos de pacientes

Con los crecientes ataques del gobierno federal en las comunidades inmigrantes, el senador Gustavo Rivera y la asambleísta Phara Souffrant Forrest presentaron esta semana la Ley de Acceso Seguro a la Atención Médica, para extender las protecciones legales y de responsabilidad civil a los centros de salud, tanto públicos como privados, y a sus trabajadores.

Según se conoció, el proyecto legislativo llegó como una respuesta a las preocupaciones expresadas por profesionales de la salud sobre la presencia del ICE enlos centros de salud, en violación de los derechos de los pacientes.

Por ello, la legislación busca garantizar que los centros y los trabajadores de la salud cuenten con la orientación, la capacitación y el respaldo legal necesarios para responder y rechazar legalmente los intentos de acceso no autorizado de ICE.

“Esta legislación, impulsada por los trabajadores de la salud, garantizará que el personal de los centros médicos cuente con la capacitación y las protecciones legales necesarias para sentirse seguro en sus lugares de trabajo”, declaró el senador Rivera, agregando que los médicos y enfermeros deben poder concentrarse en lo más importante, que es el cuidado de sus pacientes, mientras que el personal administrativo no debe temer realizar su trabajo ni salvaguardar la información médica privada de los pacientes.

Por su parte, la asambleísta Souffrant Forrest fue rotunda al afirmar que los hospitales “son lugares de sanación, no centros de control migratorio”.

La Ley de Acceso Seguro a la Atención Médica –indicó la legisladora– “garantizará que los trabajadores de la salud cuenten con la protección y la orientación necesarias para mantener la seguridad en nuestras instalaciones, y que todos los neoyorquinos puedan recibir atención médica sin temor”.

Después que en enero de 2025, la administración Trump eliminara las restricciones vigentes contra las acciones de control migratorio en hospitales, clínicas y consultorios médicos, un número considerable de neoyorquinos ha evitado la atención médica necesaria por temor a ser arrestados en citas médicas o durante emergencias.

Los hospitales son lugares de sanación, no centros de control migratorio. Phara Souffrant Forrest – Asambleísta

Proteger a pacientes y entornos clínicos

“Es fundamental que los hospitales implementen políticas que garanticen que nuestros pacientes inmigrantes puedan recibir atención médica sin temor a ser acosados, y que el personal sanitario reciba la capacitación y la protección necesarias para brindar dicha atención con confianza”, sostuvo la Dra. Frances Quee, presidenta del Consejo de Médicos.

“Proteger tanto los derechos de los pacientes como los entornos clínicos es fundamental para un sistema de salud eficaz y equitativo”, afirmó Karina Albistegui Adler, directora de Justicia Sanitaria de Abogados de Nueva York para el Interés Público.