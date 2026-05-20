Mujer de 75 años murió tras pelea en sucursal de Tim Hortons en Indiana

Una mujer de 75 años murió después de protagonizar una violenta pelea dentro de una sucursal de Tim Hortons en Fort Wayne, Indiana, luego de molestarse por un supuesto error en su pedido del autoservicio.

El incidente ocurrió la mañana del pasado 13 de mayo y quedó registrado en cámaras de seguridad difundidas posteriormente por el Departamento de Policía de Fort Wayne. Según las autoridades, Anita Grayson ingresó al local poco después de las 8 a.m. para reclamar de manera agresiva por su orden.

La mujer comenzó a gritar y señalar a una empleada de 17 años que trabajaba en el establecimiento. En ese momento, la supervisora de turno, de 20 años, intervino e intentó calmar la situación mientras le pedía a Grayson que abandonara el restaurante.

De acuerdo con el reporte policial, la supervisora tocó a la clienta cuando esta avanzó hacia la trabajadora adolescente. La reacción derivó rápidamente en un enfrentamiento físico.

Las autoridades sostienen que Grayson empujó a la gerente y luego le lanzó un golpe en el lado izquierdo del rostro. El impacto habría causado rasguños y hecho caer los lentes de la joven.

En las imágenes de vigilancia se observa cómo ambas mujeres continúan forcejeando mientras otros empleados intentan intervenir. La pelea escaló hasta terminar en el suelo.

El enfrentamiento quedó grabado en video

Según el informe policial, Grayson tomó a la supervisora del cabello y la arrastró al piso mientras permanecía encima de ella durante parte del altercado, detalló el departamento en un comunicado publicado en su sitio web.

Los trabajadores del restaurante intentaron separarlas, pero tuvieron dificultades para liberar el cabello de la supervisora de las manos de la mujer de 75 años.

La policía indicó que Grayson arrancó un mechón de cabello de la joven, dejando una zona expuesta y lesionada en la parte superior de la cabeza.

Tras finalizar la pelea, los empleados regresaron detrás del mostrador mientras Grayson se sentó en una mesa e hizo una llamada telefónica, según los investigadores.

Aproximadamente 10 minutos después del altercado, la mujer se acostó en el suelo y quedó inconsciente.

Paramédicos acudieron al lugar luego de recibir una llamada al 911 por una “alteración con agresión física”. Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación en el sitio antes de trasladarla a un hospital local, donde posteriormente fue declarada muerta.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado oficialmente la causa de muerte.

La familia cuestiona el manejo del incidente

La hija de Anita Grayson, Tawnda Grayson, aseguró que su madre padecía insuficiencia cardíaca congestiva y llevaba apenas una semana utilizando un monitor cardíaco antes del incidente.

En declaraciones a la televisora local WPTA, cuestionó la manera en que fue tratada durante el altercado dentro de la cafetería.

“No deberías entrar a una cafetería por un café y una dona y salir sin vida”, afirmó.

También defendió a su madre argumentando que se trataba de una mujer adulta mayor que debía haber recibido un trato distinto.

Mientras tanto, el Departamento de Policía de Fort Wayne explicó que inicialmente no planeaba hacer públicas las imágenes de seguridad, pero decidió divulgarlas debido a la circulación de clips parciales en redes sociales.

Según las autoridades, esos videos mostraban únicamente el momento de la pelea y terminaban cuando Grayson ya estaba tendida en el piso, lo que generó una “narrativa peligrosamente falsa” sobre lo ocurrido.

La Oficina del Forense del Condado Allen todavía no determina oficialmente la causa ni la forma de muerte. Sin embargo, hallazgos preliminares citados por WPTA indican que no se encontraron “lesiones contributivas significativas”.

El caso continúa bajo investigación mientras el video completo sigue generando debate en redes sociales sobre el trato a empleados de servicio, la violencia contra trabajadores y el manejo de conflictos con adultos mayores en establecimientos comerciales.

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