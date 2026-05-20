Netflix está próximo a estrenar “La Captura”, una película sobre el “Chapo” Guzmán

Continúan anunciándose estrenos para la plataforma de Netflix, la cual no descansa en su misión de ofrecerle una gran variedad de opciones a sus seguidores y para este verano oficializaron el lanzamiento del thriller “La Captura”, una producción relacionada con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, popularmente conocido por su seudónimo “El Chapo“.

Guzmán fue detenido en enero de 2016 y, aunque poco se sabe del procedimiento que vivió con los oficiales estadounidenses, esta producción intentará contarlo con todos los detalles que lograron conseguir su directora, Chava Cartas, y la producción de Draco Films.

Reparto:

Los dos policías que gestan el arresto serán interpretados por: Alfonso Herrera y Noé Hernández, quienes deben interpretar a los agentes Arturo Carmona y Héctor Rosales, siendo ellos los principales protagonistas de la trama.

El elenco lo completan Juan Pablo Cruz y Héctor Kotsifakis entre las principales caras. La misión de la escritora será enfocarse en todo lo que pasaron los dos agentes para decidir ejecutar la captura de Gumán.

Sinopsis

Los dos policías salieron a un operativo nocturno en la carretera de Sinaloa producto de un robo de un automóvil y casi por casualidad coincidieron con “El Chapo”, quien intentó sobornarlos con una absurda cantidad de dinero que aparentemente haría dudar sobre su ética a cualquiera.

En el caso de los agentes no fue la excepción; sin embargo, ya se sabe la decisión que tomaron. No obstante, fueron momentos cruciales, de mucha incertidumbre y tensión; justamente lo que intentan contar en esta historia: cómo fue el proceso detrás de la captura de un criminal buscado por el mundo tras ser el líder del cártel de Sinaloa.

“El Chapo Guzmán” se volvió una figura del cine

Esta no es la primera cinta relacionada con “El Chapo”, quien está pagando cadena perpetua en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos. No obstante, más allá de contar cómo fue su vida y cómo llevaba el control del narcotráfico a gran escala, el objetivo es mostrar la difícil situación en la que se vieron involucrados los dos agentes.

Las otras producciones relacionadas con Guzmán Loera son: “La Leyenda del Chapo”, “El Chapo & Sean Penn: Bungle in the Jungle”, “Chapo: El Escape del siglo”, “Cuando Conocí al Chapo” y la serie “El Chapo”, que consta de 34 capítulos.

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