Netflix asegura a través de un anuncio en Instagram que “El universo de ‘La Casa de Papel’ continúa”

Aunque pasa igual que en la mayoría de las escenas de la exitosa serie española de “La Casa de Papel”, la plataforma de Netflix emitió un anuncio en el que afirman que “El universo de esta saga continúa”, algo que generó revuelo entre los internautas por medio de los comentarios.

Hace apenas tres días, se compartió el tráiler oficial de la serie de Berlín, el egocéntrico personaje de esta producción, que protagonizará “Berlín y la dama de armiño“, y ahora, Netflix hizo estallar el Instagram con un nuevo anuncio.

Así fue el anuncio de “La Casa de Papel”

Con imágenes relacionadas con las temporadas anteriores, la producción le dejó varios mensajes a los seguidores de la serie española que se volvió un fenómeno global gracias a su misteriosa trama y la elegancia de sus hallazgos.

“Primero fue el dinero, luego llegó el oro y botines extraordinarios. Sin embargo, la revolución aún no termina“, fueron las oraciones que se fueron uniendo mientras transcurría el minuto del video motivado por este anuncio que tiene a todo el mundo intrigado y más cuando cierran con “El siguiente paso ya está dado“.

¿Hay más dudas que certezas con el anuncio de “La Casa de Papel”?

Lo curioso es que, aunque muchos seguidores ya lo han asumido como la sexta temporada de esta saga, algunos piden confirmaciones, debido a la confusión por el reciente tráiler de “Berlín y la dama de armiño”, una producción que se estrena el 15 de mayo y que también está vinculada a “La Casa de Papel“, por sus creadores y Pedro Alonso personificando al inteligente ladrón.

Los que tomaron estas imágenes como un hecho de la continuación de “La Casa de Papel” se muestran impacientes por saber cuándo sería estrenada y qué nuevo atraco monumental están dispuestos a hacer o cuál sería la nueva trama de la serie de habla hispana más vista a nivel mundial.

Sinopsis y fecha de emisión de la última temporada

La trama gira en torno a dos atracos liderados por una mente maestra conocida como “El Profesor” (Álvaro Morte), quien recluta a una banda de criminales con nombres en clave de ciudades. El primer atraco fue en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el segundo, en el Banco de España.

La quinta y última temporada, hasta el momento, fue lanzada en 2021. Desde entonces, han salido algunas precuelas o trabajos inspirados por el impacto que generó esta interesante serie.

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