Parte médico de Neymar: Sufre un edema pero llegará a tiempo para el Mundial

El coordinador del Núcleo de Salud del Santos Rodrigo Zogaib confirmó este miércoles que Neymar sufre un edema de dos milímetros en la pantorrilla derecha.

A pesar de las alarmas encendidas en el entorno de la Canarinha, el jefe médico aseguró que este contratiempo físico no comprometerá la participación del delantero en el Mundial 2026, garantizando que estará en óptimas condiciones para el próximo 27 de mayo, fecha en la que debe integrarse a la concentración liderada por Carlo Ancelotti.

El diagnóstico se realizó tras el compromiso del pasado domingo, donde el Santos sufrió una dura derrota por 0-3 ante el Coritiba. La dolencia obligará al astro brasileño a permanecer de baja entre cinco y diez días, razón por la cual ha sido desconvocado para el partido de este miércoles frente a San Lorenzo en la Copa Sudamericana, así como para el duelo del próximo sábado en el Campeonato Brasileño.

La aclaración de Zogaib busca frenar las especulaciones de la prensa local, las cuales sugerían que el atacante de 34 años se perdería los primeros entrenamientos con Brasil e incluso el amistoso de despedida frente a Panamá, programado para el 31 de mayo en el Estadio Maracaná.

Las alarmas eran justificadas debido a los estrictos criterios de Ancelotti, quien durante su primer año de gestión repitió que solo convocaría a futbolistas que estuvieran al 100% de sus capacidades, una condición que Neymar no había alcanzado plenamente tras superar su grave lesión de rodilla.

Para garantizar una recuperación milimétrica, los especialistas del Centro de Entrenamientos ‘Rey Pelé’ del Santos y los médicos particulares de Neymar están ejecutando un plan de rehabilitación conjunta. Este proceso está siendo supervisado a distancia y en tiempo real por el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), con el objetivo de blindar la presencia de su máximo goleador histórico en la que será la cuarta Copa del Mundo de su carrera profesional.

Sigue leyendo:

·Neymar confesó que lloró “durante varias horas” tras ser convocado al Mundial 2026

·Arsenal se corona campeón de la Premier League gracias a igualdad del Manchester City

·Costarricense Keylor Navas a las puertas de la historia: busca ser el primer extranjero campeón de Champions League y Liga MX