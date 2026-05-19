Arsenal se corona campeón de la Premier League gracias a igualdad del Manchester City

El día llegó para el Arsenal: los “Gunners” finalmente se han consagrado campeones de la Premier League después de 22 largos años de espera, de tres años al hilo de quedarse al borde, de momentos de crisis y caídas estrepitosas que no parecían terminar.

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Manchester City empató 1-1 ante Bournemouth como visitante por la fecha 37 de la Premier League y este resultado aseguró el título del Arsenal, que aventaja a su principal escolta por cuatro puntos con solo un partido por jugar.

Ahora, el sábado 30 buscará vencer al París Saint-Germain (PSG) para alzar también la UEFA Champions League.

Por fin Mikel Arteta ha puesto fin a la sequía sin Premier League del equipo de Londres y culmina la obra que comenzó hace ya siete años cuando se hizo cargo del Arsenal, sustituyendo a Unai Emery en el banquillo.

Desde la temporada 2003/04, el Arsenal no era campeón de la liga inglesa. Un equipo, el de los Invencibles, que pasó a la historia de la Premier después de no cosechar ninguna derrota en el campeonato. En aquella mítica plantilla, estaban Henry, Ljunbjerg, Lehmann o Bergkamp.

Manchester City no pudo ante Bournemouth

La paridad se rompió en el condado de Dorset a los 38 minutos con una genialidad de Eli Kroupi, quien recibió un pase del lateral izquierdo Adrien Truffert, se acomodó en la puerta del área y sacó un tremendo latigazo con pierna derecha que se metió contra el palo izquierdo de Gianluigi Donnarumma.

El autor del gol se desenvuelve como delantero, tiene solo 19 años y es una de las máximas revelaciones del campeonato con 13 goles en 32 compromisos. Fue sondeado por Roberto Martínez para ser citado a la selección de Portugal, pero el atacante eligió representar a Francia.

Con la desventaja a cuestas, Pep Guardiola confió en su formación titular para salir a jugar el segundo tiempo, pero una decena de minutos después metió tres cambios, una fiel muestra de la floja producción colectiva.

Los ingresos de Rayan Cherki, Phil Foden y Savinho en lugar de Mateo Kovacic, Bernardo Silva y Antoine Semenyo buscaron darle una cuota de fútbol y velocidad en el último tercio de la cancha.

A pesar de estos intentos, la visita demoró demasiado para llegar al empate y el gol de Erling Haaland a los 94 minutos decoró un marcador que no le alcanzó para estirar la definición a la última fecha.

¿La mejor temporada de la historia?

Después de la consecución de esta Premier League, el Arsenal centra el foco en la gran final de la Champions que disputará contra el Paris Saint-Germain en Budapest.

El conjunto de Luis Enrique es el último obstáculo para que el Arsenal pueda firmar una temporada para la historia. Sería, además, la primera Liga de Campeones en la historia para el conjunto gunner, por lo que Arteta pasaría directamente a la historia como uno de los mejores entrenadores de la historia del club.

Sea como fuese, lo que queda claro es el protagonismo de los banquillos españoles más allá de nuestras fronteras. A la lucha de la Premier League entre Arteta y Guardiola, se suma la primera final en la historia de la Champions League entre dos entrenadores españoles.

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