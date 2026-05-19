Rompe el silencio la barra de Inter Miami tras cantos contra Messi y sus compañeros

El NU Stadium al fin vivió una victoria del Inter Miami, pero, el encuentro ante Portland Timbers dejó marcado un hecho inusual con la plantilla de Las Garzas, ya que, la barra oficial del equipo, decidió protestar con silencio en la mayoría del encuentro y después con cánticos, donde incluso se le vio molesto al propio Messi.

La barra de Inter Miami empezó con el grito de Jugadores y Messi no estaba contento.



El capitán le reclamó a la grada.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/kbjqhY0IeW — José Armando (@Jarm21) May 18, 2026

“La Familia”, barra de Inter Miami, decidieron romper el silencio tras lo sucedido el pasado fin de semana desde el NU Stadium: “Durante 85 minutos guardamos silencio. Sin tambores, sin banderas, sin pancartas, sin charlas. No porque hayamos dejado de apoyar a este club, sino porque algunos de nosotros lo damos todo por este club y nos sentimos invisibles por parte de aquellos que nos representan en el campo”.

🚨La Familia, ultras do Inter Miami, emitiram um comunicado:



“Por 85 minutos permanecemos em silêncio, não porque paramos de apoiar este clube, mas sim porque alguns de nós damos de tudo para esse clube e nos sentimos invisíveis por aqueles que nos representam em campo.” pic.twitter.com/eTK2jFrt1T — Inter Miami Zone (@InterMiamiZone) May 19, 2026

Las protestas llegaron tras una racha de cuatro partidos consecutivos sin poder ganar en el NU Stadium, su nuevo campo, habiendo incluso perdido una ventaja de tres goles frente a Orlando City en el Clásico del Sol, pero, de la mano de un Messi encendido, se rompió esa malaria..

Reportan reunión en Miami

Según informó el periodista deportivo José Armando, quien cubre al equipo de cerca, el Inter Miami convocó a una reunión de urgencia con los referentes de La Familia, el sector más activo de su hinchada.

Inter Miami se reunirá en las próximas horas con miembros de La Familia para encontrar una solución al inconveniente de ayer.



Tienen la gran oportunidad de solucionar un tema que no debió llegar tan lejos.



Lo último que necesitan es tener la grada dividida.#InterMiamiCF — José Armando (@Jarm21) May 18, 2026

El club se reunirá con miembros de La Familia “para encontrar una solución al inconveniente”. En esa misma línea, uno de los propietarios del club, Jorge Mas, habría estado presente en el encuentro. El mensaje fue directo: el episodio no debe repetirse.

Tras los cánticos, la reacción del astro rosarino fue inmediata. Messi levantó la mano derecha, hizo el gesto del “montoncito” y miró directamente al sector desde donde llegaba el canto. Luego giró hacia los otros tres costados del estadio para saludar al resto del público con los brazos en alto, trazando una diferencia visible entre quienes protestaban y la mayoría que continuaba alentando.

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