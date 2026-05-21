DHS plantea aumentar hasta $18,000 dólares sanciones a inmigrantes deportados en ausencia

Los inmigrantes que ignoren una orden de deportación y luego sean arrestados por autoridades migratorias podrían enfrentar multas de hasta $18,000 dólares bajo una nueva propuesta impulsada por la administración de Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planteó triplicar la sanción económica actualmente vigente para extranjeros que recibieron una orden de expulsión en ausencia —tras no acudir a una audiencia migratoria— y permanecieron en el país hasta ser detenidos por ICE.

La medida aumentaría el cobro de $5,130 dólares a $18,000 dólares, argumentando que el monto actual no cubre los costos reales de localizar y expulsar a estas personas.

Gobierno busca recuperar costos de deportación

En la propuesta difundida en el Registro Federal, las autoridades migratorias sostienen que las operaciones relacionadas con estas detenciones implican gastos mucho mayores de los inicialmente calculados.

El DHS menciona costos vinculados al personal, entrenamiento, transporte, vehículos y procesamiento de inmigrantes bajo órdenes de deportación.

ICE considera que la tarifa aplicada hasta ahora es insuficiente para compensar las operaciones necesarias en este tipo de casos.

La propuesta apunta a incentivar salidas voluntarias

La iniciativa también forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para presionar a inmigrantes indocumentados a abandonar el país antes de ser arrestados.

Las llamadas deportaciones “en ausencia” afectan a extranjeros que fueron citados ante tribunales migratorios y no se presentaron a sus audiencias, lo que deriva automáticamente en órdenes de expulsión.

El gobierno comenzó a aplicar estas multas el año pasado con un monto de 5,000 dólares, cifra que posteriormente fue ajustada por inflación.

El DHS recibirá comentarios hasta junio

La administración abrió un período de consulta pública sobre la propuesta, que permanecerá disponible hasta el 22 de junio.

Después de ese proceso, el gobierno decidirá si implementa oficialmente el nuevo esquema de sanciones económicas dentro de su política migratoria.

Con información de EFE.

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