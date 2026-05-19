Informe denuncia abusos en operativo Metro Surge del ICE en Minnesota con arrestos sin orden y uso de fuerza

El operativo migratorio de gran escala realizado en Minnesota bajo el nombre de Metro Surge habría derivado en detenciones violentas, uso de fuerza y posibles violaciones a derechos civiles, según un informe elaborado a partir de audiencias públicas organizadas por una coalición de grupos civiles.

El documento sostiene que durante la operación se registraron arrestos en hogares, lugares de trabajo y espacios públicos sin órdenes judiciales, en el marco de uno de los mayores despliegues federales de control migratorio en Estados Unidos.

Despliegue masivo de agentes federales y alcance del operativo

De acuerdo con el informe, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió inicialmente agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Minnesota en diciembre, lo que posteriormente escaló hasta el despliegue de cerca de 4,000 agentes federales tras protestas por la operación.

El reporte indica que el operativo resultó en aproximadamente 4,000 arrestos antes de su reducción en marzo, cuando también fue destituida la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, tras decisiones del presidente Donald Trump de recortar el despliegue.

Muertes durante redadas y cuestionamientos a investigaciones

El informe señala que los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good murieron tras ser alcanzados por disparos durante el operativo, lo que generó protestas y llamados a esclarecer los hechos.

También se menciona la ausencia de investigaciones independientes y transparentes sobre estas muertes, así como denuncias de amenazas contra observadores de derechos civiles.

Perfilamiento racial y detenciones de personas con estatus legal

Durante audiencias públicas realizadas el 10 de marzo, se documentaron testimonios que describen un patrón de perfilamiento racial, con detenciones basadas en apariencia física, idioma o acento.

El informe añade que personas con procesos de asilo activos o documentación legal también fueron arrestadas, lo que habría vulnerado el debido proceso.

Uso de fuerza frente a menores y armamento antidisturbios

Los testimonios incluyen casos de uso de fuerza frente a niños, así como operativos en los que agentes emplearon balas de goma, gases lacrimógenos y granadas disuasorias en redadas urbanas.

En uno de los incidentes citados, un padre fue detenido por la fuerza frente a sus hijos, quienes quedaron solos en condiciones de frío extremo.

Impacto comunitario, demandas y señalamientos de impunidad

El informe indica que se han presentado 1,111 demandas federales relacionadas con detenciones presuntamente ilegales en Minnesota, y que la mayoría de los detenidos provenía de América Latina, además de Laos y Somalia. El 76 % no tendría antecedentes penales.

Asimismo, se estima que el operativo tuvo un costo de alrededor de 18 millones de dólares semanales, según testimonios recogidos.

El documento concluye que existió una “alarmante” falta de supervisión federal y una “cultura de impunidad” dentro del ICE durante la operación.

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